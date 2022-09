KEDUA putra pasangan Donna Agnesia dan Darius Sinathrya memutuskan untuk mengenyam pendidikan sepak bola di Prancis. Kecintaan Lionel dan Diego terhadap sepak bola, membuat mereka harus rela tinggal jauh dari kedua orang tuanya dan meninggalkan Tanah Air.

Sebagai orangtua, tentunya Donna merasa sulit untuk terpisah dari dua jagoannya itu. Melalui akun Instagramnya, istri Darius itu tampak mengungkapkan perasaannya saat harus tinggal berjauhan dan dua anaknya.

"Saatnya Berpisah. Tidak pernah mudah meski kami tau pasti waktunya akan tiba," ujar Donna, dikutip dari instagram, Minggu, 25 September 2023.

Tapi seberat apapun, Donna dan Darius tetap berusaha tabah dan berlapang dada akan perpisahan tersebut. Semua tak lain demi masa depan buah hati mereka.

"Rasanya selalu campur aduk namun bagaimanapun sebuah keikhlasan yang bisa membuat kami sebagai orang tua rela melepaskan anak-anak untuk tinggal terpisah jarak dan waktu demi mencapai masa depan dan cita-cita mereka," lanjutnya.

Donna bersama sang suami, Darius selalu yakin bahwa Tuhan akan menjaga Lionel dan juga Diego, walaupun keberadaan mereka jauh dari orangtua.

"God bless you boys .. & We love you so much," tuturnya.

Adapun dari beberapa postingan Donna Agnesia dan Darius Sinathrya sebelumnya, diketahui dua jagoan mereka siap bersekolah di International Center of European Football. Menurut Darius, Lio sangat bahagia bisa kembali ke ICEF, sementara untuk Diego ini adalah musim pertamanya di sekolah tersebut.