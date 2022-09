JAKARTA - Adinia Wirasti dikenal sebagai salah satu artis tomboy. Ia bahkan beberapa kali tampil dalam film layar lebar dan berperan sebagai perempuan tomboy, mulai dari Ada Apa Dengan Cinta hingga Tentang Dia.

Saking dirinya bersikap seperti seorang cowok, sang ayah pun lantas mengambil sikap. Adinia Wirasti dimasukan ke sekolah kepribadian karena sikapnya yang tomboy.

"Gue bukan masuk modeling, jadi gue disekolahin di sekolah kepribadian sama bokap gue karena gue terlalu laki (tomboy)," kata Adinia Wirasti, dikutip dari HAHAHA TV, Minggu, 25 September 2022.

Bintang film Cek Toko Sebelah itu menebak bahwa sang ayah selama ini mempertanyakan sikap anaknya. Terang saja, sebagai wanita yang saat itu beranjak remaja, Adinia tak pernah sekalipun merias wajah.

"Ini kenapa kok gak dandan anak gue, kayaknya gitu. Gak pernah minta beli make up gitu kayaknya, gue sibuk Capoeira lah, basket lah," lanjutnya.

Oleh karena semua alasan itu lah, Adinia Wirasti pun masuk ke sekolah tersebut demi menumbuhkan sisi feminim.

"Jadi literally gue dimasukin ke sekolah kepribadian yang sebenarnya adalah how to explore your femininity," kata Adinia.

Di sana, Adinia Wirasti mengaku diajarkan untuk berdandan, table manner, hingga catwalk. Satu pengalaman yang tak bisa dilupakan olehnya adalah ketika model senior Ria Juwita turut serta mengajari Adinia.

Usaha sang ayah memasukkannya ke dalam sekolah kepribadian tak sia-sia. Adinia merasa banyak yang dapat dipetiknya. "Jadinya wawasan gue nambah, pede (percaya diri) juga nambah. terus berhasil sih menurut gue," tuturnya.