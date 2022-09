NAMA penyanyi Rossa belakangan ramai menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan kabar gonjang ganjingnya rumah tangga konten kreator Reza Arap.

Pemilik nama lengkap Sri Rossa Roslaina Handiyani ini bahkan sempat dituding sebagai sosok selingkuhan dari suami Wendy Walters tersebut. Pasalnya, Arap sempat memberikan bunga padanya dalam konser beberapa waktu lalu, serta membuat tato bergambar bunga mawar dan mengunggah foto kartu AS.

Rossa sendiri diketahui merupakan salah satu diva Indonesia terlaris sepanjang masa. Predikat tersebut ia dapatkan usai melesatnya penjualan album-albumnya ditambah dengan dirinya yang memiliki cukup banyak lagu hits.

Lahir di Sumedang, Jawa Barat pada 9 Oktober 1978 silam, Rossa mengawali karirnya sejak 1988 dengan mengeluarkan album anak-anak bertajuk Gadis Ingusan. Dua tahun setelahnya, ia kembali merilis album kedua berjudul Untuk Sahabatku, meski kurang laris di pasaran.

Nama Rossa mulai dikenal usai merilis album berjudul Nada-Nada Cinta di 1996. Album tersebut bahkan berhasil terjual hingga 750.000 keping, mendapatkan 4x platinum dalam waktu 3 bulan saka, serta mampu melambungkan namanya hingga ke negeri tetangga.

Ketenaran Rossa membuatnya mendapat kesempatan sebagai wakil Indonesia di festival musik Vietnam My Love pada tahun 2000 di Hanoi.

Keberhasilan Rossa sebagai penyanyi Indonesia dibuktikan dengan penghargaan yang ia dapatkan. Hingga 2021, ia bahkan tercatat mampu untuk meraih lebih dari 115 awards dan menjadi salah satu penyanyi Indonesia dengan jumlah terbanyak dalam sejarah musik.

Selama kurang lebih 25 tahun berkarya, Rossa tercatat memiliki lebih dari 92 album. Bahkan salah satu albumnya, yakni The Best of Rossa yang dirilis pada 2011 lalu, berhasil masuk dalam jajaran 10 Album Indonesia Terlaris Sepanjang Masa, dengan penjualan lebih dari 1,5 juta keping CD.

Pada 2019, Rossa sempat mengukir sejarah sebagai artis Indonesia pertama dan artis solo Asia Tenggara yang bergabung dengan SM Entertainment. Bahkan selain dikenal sebagai penyanyi, Rossa juga merupakan seorang pebisnis dan juri ajang pencarian bakat.

Ditengah karir menyanyinya, tepatnya pada 2004, Rossa diketahui menikah dengan drummer dari grup band Padi, Surendro Prasetyo alias Yoyo. Pernikahan mereka diketahui digelar pada 18 Maret 2004. Dari pernikahannya dengan Yoyo, Rossa dikaruniai seorang bernama Rizky Langit Ramadhan. Anak laki-lakinya diketahui lahir pada 3 Oktober 2006. Tak lama setelah kelahiran anak semata wayangnya, sempat berhembus kabar bahwa Yoyo sering bermesraan dengan model di Kota Surabaya. Walau sempat damai, pernikahan mereka akhirnya berakhir dua tahun kemudian. Tepatnya pada 22 Juni 2009 Rossa melayangkan gugatan cerainya kepada Yoyo. Keduanya bahkan dinyatakan resmi berpisah pada 14 Juli 2009. Sebelum menikah dengan Yoyo, wanita 43 tahun ini sempat menjalin hubungan asmara dengan presenter sekaligus perancang busana, Ivan Gunawan. Sayang, hubungan mereka berakhir dan Rossa pun memilih menikah dengan Yoyo. Usai pernikahannya dengan Yoyo Kandas, pemberitaan terkait kisah asmara Rossa memang jarang terdengar. Namun, ia sempat menjalin hubungan dengan pengusaha bernama Raja Sapta Oktohari. Bukan hanya dengan pengusaha, Rossa juga dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan penyanyi solo, Afgansyah Reza. Keduanya bahkan sama-sama memiliki panggilan sayang. Sayangnya keduanya tak pernah secara blakblakan mengungkap status hubungan mereka. Padahal beberapa kali keduanya sempat dikabarkan telah menikah dan kerap kali mengumbar kemesraan. Ditengah status hubungannya dengan Afgan yang tak jelas, baru-baru ini muncul kabar bahwa Rossa memiliki hubungan dengan Reza Arap. Kabar tersebut bahkan cukup jelas terdengar apalagi ditambah kencangnya rumor bahwa Reza Arap berselingkuh. Menanggapi hal itu, Rossa pun akhirnya angkat bicara dan memberikan bantahan meski tak secara langsung. Melalui tulisannya, Rossa menyebut bahwa dirinya menyukai pria dengan mata sipit. “Menjawab pertanyaan netizen, aku sukanya yang sipit2, udah itu aja,” tulis Rossa di akun Twitternya @mynameisrossa baru-baru ini.