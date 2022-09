JAKARTA - Setelah tahun lalu digelar secara virtual, Localfest 2022 kembali digelar tatap muka di Parkir Timur Senayan, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada 9-11 September mendatang. Ajang ini merupakan wadah berkumpulnya para insan kreatif yang menampilkan berbagai brand lokal.

"Localfest hadir kembali dengan visi lebih besar, di mana kami sebagai platform akan menghimpun banyak brand lokal," ujar Adit Yara, Head Marcomm Localfest, pada 5 September 2022.

Dia menambahkan, "Bukan saja berpusat di kawasan Jabodetabek dan Bandung, kami juga mulai menggandeng jenama asal Pulau Jawa bagian Tengah, Jawa Timur, Bali, dan ke depannya di Sumatera dan Kalimantan."

Adit Yara mengungkapkan, sekitar 6 bulan silam, tim Localfest 2022 tur ke Yogyakarta, Solo, dan Semarang. Di sana, mereka mencari brand lokal yang bisa dibawa ke Jakarta untuk mengikuti Localfest 2022.

Ada sekitar 120 brand yang tergabung dalam Localfest 2022 dengan berbagai kategori tenant dari fashion, beauty, hingga F&B. Berbagai brand lokal yang terlibat dalam ajang ini di antaranya Niion, Urbain Inc, Brodo, Thanks Insomnia, MOTE MOTE, Puka, Erigo, hingga The Goods Dept.

