JAKARTA - Ricky Cuaca membantah penyakit OCD (Obsessive Compulsive Disorder) yang diidap Aliando Syarief bukan settingan belaka.

"Gue di sini cuma pengen memberikan sebuah penjelasan kepada khalayak ramai yang bertanya-tanya," kata Ricky Cuaca.

"Kan simpang siur ada yang mengatakan Ali settingan."

"Dia OCD cuma pengen naikin filmnya dia, tapi bener-bener ini real, Ali butuh bantuan, Ali butuh support," sambungnya.

Sebagai sahabat, Ricky Cuaca hanya bisa memberikan dukungan pada Aliando.

"Makanya ketika dia menelepon gue, akhirnya gue sadar kalau dia lagi butuh gue," ucap Ricky Cuaca.

"Dan gue harus support dia, apalagi sih yang bisa gue bantu kalau nggak menyediakan waktu," tambahnya.

Ricky memaparkan, insiden yang dialami Aliando Syarief membuat psikis dan mental langsung drop. Sehingga beberapa kali mantan kekasih Prilly Latuconsina seringkali healing keluar kota, demi menjaga mental healthnya.

"Mungkin saat itu terjadi karena Ali ngobrol ke temennya yang lain bukan gue. Karena ini tindakan kriminal yang menyiksa psikis dan mental jadi dia nggak bisa ngomong," jelasnya.

Kendati begitu, presenter sekaligus artis peran 33 tahun mengucapkan rasa syukurnya.

Sahabatnya kini berangsur-angsur kondisinya pulih kembali. Bahkan dia menyakini kalau Aliando Syarief bakal kembali kelayar kaca.

"Mungkin 99 persen sembuh cuma tapi penyakit ini nggak ada garansi sembuh seratus persen. Ada masa up and down, dia bisa hilang itu salah satu treatment agar bisa benar-benar sembuh," lanjutnya.

"Puji Tuhan Ali sudah sembuh, kita tunggu aja nanti dia balik lagi ke dunia entertainment," pungkasnya.