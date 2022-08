SIAPA tak kenal Ryuji Utomo? Namanya bahkan dikenal luas oleh masyarakat sejak menjadi pemain tim nasional (timnas) U-19 dan U-23, lau bergabung dengan Arema pada awal Februari 2016 lalu.

Kini, ditengah kesibukannya menjalani Liga Indonesia bersama timnya, suami dari Shabrina Ayu ini meluncurkan sebuah produk sepatu sneakers kolaborasi antara dirinya dengan PT Vita Nova Atletik. Bersama Ortuseight, Ryuji Utomo bahkan merilis tipe Montreal yang ide serta konsep awalnya diinisiasi langsung oleh sang pesepakbola.

Mantan kekasih Ariel Tatum ini bahkan menggadang-gadang bahwa Montreal mengetengahkan kenyamanan, tanpa mengurangi sisi estetis. Bahkan sepatu tersebut mendukung aktivitas dan gaya hidup pemakainya yang aktif.

“It’s a fun challenge ya, ketika saya harus mengkomunikasikan apa yang ada di kepala saya, but that’s a fun part, (actually) this whole part (was a fun part) karena tim Ortuseight sangat suportif dan ketika (produknya) final," papar Ryuji.

"Saya ngerasa itu saya banget dan Ortuseight banget, dan jadi hasil akhirnya memang kita banget!," lanjutnya.

Bukan hanya cocok untuk dikenakan oleh pengguna yang aktif. Sepatu ini juga dapat dikenakan untuk aktivitas sehari-hari dan tetap easy-to-match, selama 24 jam secara maksimal, tanpa mengorbankan kinerja, visual ataupun kenyamanan.

Untuk edisi Ryuji Utomo x Ortuseight, pria 27 tahun ini sengaja memilih abu-abu sebagai warna dominan bagi seri Montreal. Sepatu tersebut bahkan semakin eye catching dengan warna hijau lime yang memberi kesan standout dan sporty.

"Kenyamanan sama style harus bersinergi. Karena pede harus se-tone sama kenyamanan. Jadi kita cari detail dan referensi yang dapat buat keduanya. Dan pemilihan warna dasar grey itu karena saya rasa sangat versatile ya, oke buat casual sekaligus formal," jelasnya.

Sementara itu, Octrisany D. Putra, selaku Head of Product Design Ortuseight juga mendukung warna yang sengaja dipilih oleh Ryuji. Menurutnya, warna Acid Lime pada bagian outsole justru menambah kesan estetik pada produk alas kaki tersebut.

“Acid lime pada bagian outsole memberi kesan eksentrik, sementara highlight lainnya yang krusial ada di bagian quarter, disana terdapat mesh yang bertujuan memberi kenyamanan bagi pemakainya walau dipakai jalan seharian,” ujar Octrisany D. Putra.

Sedangkan Teguh Sarwoto selaku Product Development Ortuseight mengatakan bahwa outsole tebal pada Montreal sengaja dibuat dengan ketebalan 4mm sebagai peredam. Terlebih, sepatu ini juga dilengkapi dengan rubber agar pengguna tidak merasa licin dan memiliki abrasi lebih kuat. "Ketika sepatu dipakai berjalan maka tumpuan kaki akan terkonsentrasi di bagian tumit, di mana getaran langsung mengangkat ke lutut, jika bantalan sneakers pendek dan keras apalagi jika sepatu tidak bertumit, akan tidak nyaman karena tidak ada fungsi peredam," timpal Teguh Sarwoko. Lewat kolaborasinya dengan Ortuseight, Ryuji berharap agar brand lokal bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bahkan, ia pun berharap agar brand lokal khususnya Ortuseight mampu untuk terus maju, terus berkembang, terus menjadi besar, agar bisa membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. "Menurutsaya, Ortuseight merupakan brand lokal dengan visi misi, produk dan kualitas internasional,”ujar Ryuji. "Teman, lawan, sampai fans selalu nanya sepatu yang saya pakai, dan mereka tidakpercaya kalau kualitas (lokal) bisa sebagus itu, dan saya bangga menjadi bagian dariOrtuseight,” tandasnya. Sebagaimana diketahui Montreal Ryuji Utomo x Ortuseight dibanderol dengan harga Rp 499.000 dengan ketersediaan ukuran mulai dari size 37 hingga 46. Produk ini bahkan bisa dibeli secara online di official Online StoreOrtuseight dan juga secara offline pada Official Distribution Channel Ortuseight - PT VitaNova Atletik di setiap kota seluruh Indonesia.