JAKARTA - YouTuber Jess No Limit membawa kabar bahagia di Instagram. Dalam unggahannya, dia mengungkapkan, sudah melamar sang kekasih, influencer Sisca Kohl, pada 16 Juni silam.

Dalam unggahannya, dia membagikan foto saat Sisca memamerkan cincin pertunangannya ke arah kamera. Pada foto berbeda, dia terlihat berlutut sambil menyodorkan cincin kepada sang kekasih. “Mr & Mrs No Limit,” ujar pria bernama asli Tobias Justin itu, pada 25 Agustus 2022.

Kabar pertunangan keduanya cukup menggemparkan warganet hingga membuat Sisca Kohl menempati posisi pertama daftar Trending Topic Twitter Indonesia dengan 5.400 cuitan, pada Jumat (26/8/2022) pagi.

“Jess No Limit + Sisca Kohl = money no limit,” ujar akun @keyelsaa di Twitter. Akun @doubledsswmyg menambahkan, “Congrats, Jess No Limit melamar Sisca Kohl. Ternyata pas Jessica Jane dan mamanya ke Singapura itu sekalian mengambil cincin.”

Warganet tersebut menambahkan, ide Jess melamar Sisca ternyata dibantu oleh sang calon mertua. “Mleyot, kedua belah pihak setuju jadi sat set juga,” katanya.

Akun @sportstime_id menambahkan, "Jess No Limit memang mode sat set sat set. Kata Sisca Kohl, 'Mari menua bersama'. Semoga lancar sampai hari H." Akun @jaehyunduar bahkan sangat terkejut dengan kabar pertunangan keduanya. "Jadi, hubungan Sisca Kohl dan Jess No Limit benaran ya? Gue kira, gimmick doang selama ini," tutur warganet tersebut. Sisca Kohl dan Jess No Limit diketahui mulai menjalin asmara sejak awal tahun 2021. Kabar kedekatan mereka sempat membuat heboh penggemar keduanya mengingat mereka sama-sama berasal dari keluarga konglomerat. Di luar latar belakang keluarga, Sisca dikenal sebagai TikToker yang aktif dengan berbagai konten makanan. Sedangkan, Jess No Limit sudah punya nama besar sebagai gamers. Dia memiliki channel YouTube dengan berbagai konten seputar game online.*