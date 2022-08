JAKARTA - Artis Fairuz A Rafiq akhirnya kesampaian membeli mobil mewah atas hasil usahanya sendiri selama ini.

Melansir akun Instagramnya, Fairuz A Rafiq tampak memamerkan fotonya bersama mobil mewah tersebut.

Terlihat senyum merekah Fairuz A Rafiq lantaran berhasil mendapatkan mobil yang diinginkannya itu.

Tampak mobil baru Fairuz A Rafiq itu Mercedez Benz berwarna hitam.

“MasyaAllah tabarakallah.. Alhamdulillah atas izin Allah dari hasil nabung bisa kebeli ini,” tulisnya dilansir pada Kamis (25/8/2022).

Fairuz A Rafiq beli mobil mewah berkat nabung. dok. Instagram

Fairuz mengaku ingin beli mobil mewah ini cukup lama. Saat itu dia tertarik Mercy tipe Cla namun dia melihat tipe lain yang membuatnya langsung jatuh cinta. Akhirnya dia pun langsung membeli mobil itu.

“Berawal dari pengen banget mercy tipe cla dan si cla sudah datang, tiba-tiba pas mau lihat si cla yang sudah datang di showroom, ngeliat si baby C ini yang dari luar sampai dalamnya all new langsung jatuh cinta banget dan terpilih lah si baby C ( panggilan aku ke si baru ini),” tambahnya.

Menariknya, mobil mewah yang dibeli itu hasil dari kerja kerasnya sebagai endorser dan juga bintang tamu di berbagai acara televisi.

“Ini semua nggak akan kesampaian kalau suami @sonnyseptian nggak kasih jatah bulanan sudah pasti kepakai uang buat hari-hari, tapi karena sudah dapet bulanan dari suami akhirnya bisa nabung uang hasil kerja sendiri buat beli ini." "Ini aku namain self rewards biar semakin semangat kerjanya dan anak-anak juga suka banget sama si baby c ini. Thank you untuk @mercedesbenzid sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk aku,” tutupnya. Sesampainya di rumah, mobil itu pun langsung ia coba berkeliling di komplek perumahannya. Terlihat interior dalam mobil itu terlihat sangat mewah. Wajah bahagia begitu terpancar dari Fairuz A Rafiq.