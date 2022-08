JAKARTA - Penyanyi Keisya Levronka lagi-lagi jadi bulan-bulanan netizen setelah membagikan curahan hatinya alias curhat di media sosial. Mereka dibuat geram ketika pelantun "Tak Ingin Usai" itu mengaku sakit hati lagi.

"Here we go again, sakit hati 2.0," tulis Keisya Levronka di Twitter @keisyalevronka, dikutip pada Kamis (25/8/2022).

Â

Keisya Levronka Curhat Sakit Hati Lagi, Netizen: Baperan, Mending Jangan Nyanyi. (Foto: Keisya Levronka/Twitter/@keisyalevronka).

Sayangnya, jebolan Indonesian Idol musim kesepuluh itu tidak menjelaskan lebih detail perihal penyebab rasa sakit yang dialaminya itu.

 BACA JUGA:Kesal Dihujat Soal Keisya Levronka, Ivan Gunawan Tak Segan Tempuh Jalur Hukum

Lantas, menuai beragam komentar dari netizen. Mereka menilai Keisya terbawa perasaan bila ada yang mengomentarinya.

"Duh kalau sakit hati lagi mending nggak usah nyanyi aja udah ah. Kalau masih mau ya belajar yang benar, yang lain nggak ada masalah kok," kata netizen.

"Yang baperan jangan diundang terus kenapa sih," timpal yang lain. "Sekali dua kali bisalah kaya gini, tapi kalau keterusan kayak gimmick nggak sih? Boleh ngeluh tapi ya belajar lebih baik lagi aja," sahut yang lain.

Tak sedikit juga mereka berspekulasi bahwa Keisya sakit hati lantaran saat acara live di studio dibedakan dengan empat penyanyi lainnya. "Apa karena live studio kakak pas nyanyi belum dibuat story? Padahal empat yang lainnya sudah di up? nggak mungkin kan," ujar warganet. "Bisa jadi sih, soalnya empat-empatnya sudah du up, Kei doang yang belum sampai sekarang," sambung lainnya. Ini bukan kali pertama Keisya mengaku sakit hati di media sosial. Sebelumnya, dia sakit hati diduga ke Ivan Gunawan yang memberi komentar pedas tentang penampilannya di salah satu acara TV. Di situ, Ivan Gunawan berkomentar karena Keisya lagi-lagi fals membawakan lagunya sendiri. "Keisya, kamu kalau nyanyi lagi enggak enak badan, ajak dia (penyanyi latar). Biar dia yang nyanyi di belakang, lu lipsync,” ujar Ivan Gunawan.