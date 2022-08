JAKARTA - Keluarga besar Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak tengah diselimuti kabar duka. Achmad Hermanto Dardak yang meninggal dunia akibat kecelakaan pada Sabtu 20 Agustus 2022 dini hari.

Artis yang juga istri dari Emil Dardak, Arumi Bachsin menuliskan ungkapan hatinya dalam unggahan Instagram pribadinya. Usai Jenazah ayah mertuanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Minggu (21/2022).

Arumi Bachsin juga mengucapkan salam perpisahan untuk Hermanto Dardak. Ia juga menyampaikan doa dan berterima kasih atas teladan almarhum.

"Selamat jalan Kakung terima kasih telah banyak memberi inspirasi dan tauladan kepada kami, anak & cucu, serta kepada para sahabat, rekan dan murid-muridmu selama ini," tulis Arumi Bachsin, Minggu (21/8/2022).

"Semoga Allah SWT mengampuni segala khilaf dan menerima segala amal ibadah Papa. Amien YRA," ,sambung Arumi.

Di akhir unggahannya, Arumi Bachsin juga mengucapkan terima kasih orang-orang yang telah mendoakan mendiang sang ayah mertua, Hermanto Dardak.

"Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan perhatian kepada ayahanda kami, semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan," tulis Arumi Bachsin.

"A great man is one who leaves others at a loss after he is gone.' You will be missed," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Hermanto Dardak meninggal dunia karena mengalami kecelakaan lalu lintas di Tol Pemalang. Mobil Toyota Innova yang ditumpangi ayah Emil Dardak menabrak bagian belakang truk. Kecelakaan terjadi di Km 341+400 Tol Pemalang pada Sabtu (20/8) sekitar pukul 03.25 WIB. Saat itu korban sedang dalam perjalanan menuju Jakarta masuk dari gerbang tol Kalikangkung. Mobil Innova tersebut dikemudikan sopir bernama Angga Saputra (30). Sopir diduga mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk Hino bernopol K-1909-BH. Sedangkan sang sopir dikabarkan menjadi korban luka. Jenazah Hermanto Dardak telah dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (21/8/2022) pagi.