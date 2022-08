JAKARTA - Panggung Allgorhythm Festival 2022 semakin meriah dengan penampilan band Ten 2 Five. Kehadiran Imel cs di atas panggung disambut tepuk tangan meriah para penonton yang memenuhi Cibis Park, Jakarta Selatan, pada Sabtu (20/8/2022) malam.

Masih dalam suasana HUT Kemerdekaan RI ke-77, band yang debut pada 2004 tersebut membuka penampilan mereka dengan melantunkan lagu daerah Lir Ilir, dilanjutkan tembang nasional ciptaan Ibu Sud, Tanah Airku.





Seakan membawa penggemarnya nostalgia, Ten 2 Five menyanyikan single I Do yang diambil dari album debut mereka, 'I Will Fly'. Tampil selama 45 menit, band ini membawakan total sembilan lagu yang ditutup dengan tembang I Will Fly yang juga diambil dari album perdana mereka.

Sebagai informasi, Ten 2 Five menjadi pengisi acara kelima dalam Allgorhythm Festival 2022, setelah The Upstair. Panggung musik ini nantinya akan ditutup dengan penampilan dari Goodnight Electric.*

