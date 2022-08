Pasangan YouTuber Thariq Halilintar dan Fujianti Utami atau yang akrab disapa Fuji makin mesra. Selama ini mereka kerap kali mengunggah momen-momen romantis mereka. Hubungan mereka pun didukung para netizen.

Apalagi dua sejoli yang telah menjalin hubungan sejak Januari 2022 ini dikabarkan merencanakan ke jenjang yang serius. Tak heran, postingan Thariq baru-baru ini bikin heboh dunia maya.

Melalui akun Instagram pribadinya @thariqhalilintar, ia tengah memposting foto dirinya dengan sang kekasih. Di dalam foto tersebut Thariq sedang memegang kotak kecil yang terlihat kotak cincin. Ditambah lagi, ada dekorasi balon yang bertuliskan ‘Will You’ di dinding.

Foto itu diunggah pada Rabu (17/8). Seakan belum cukup, foto itu pun dibuat semakin manis dengan tambahan caption yang tak kalah gemas, yakni, “Bucin forever with you ❤️”.

Dengan adanya foto kotak cincin dan dekorasi bertuliskan 'Will you', netizen pun semakin bertanya-tanya. Apa arti dari postingan Thariq tersebut? Apakah foto itu menjadi bukti bahwa Thariq sudah melamar kekasihnya, Fuji? Sebab, biasanya tulisan 'Will you' memiliki arti 'Will you marry me?'.

Rasa penasaran netizen semakin menjadi-jadi akibat Fuji yang terlihat meninggalkan komentar pada postingan milik Thariq tersebut, yang berbunyi “Gak Sabar! ❤️”.

Sontak, netizen menumpahkan rasa penasarannya tersebut di kolom komentar postingan Thariq.

Meski sudah banjir komentar, nyatanya hingga kini, Thariq belum memberikan klarifikasi atau penjelasan apa pun tentang postingan terbarunya.

Akan tetapi, sang kekasih alias Fuji justru gantian menuai kehebohan. Lewat akun Instagram-nya @fuji_an, Fuji mengunggah video yang menunjukkan rasa bahagianya setelah menerima hadiah yang diduga cincin dari Thariq.

Ternyata, hal yang membuat Fuji bahagia adalah kejutan promo Shopee yang dimulai hari ini!

Dalam postingan terbarunya itu, Fuji menuliskan,"kejutan dari @thariqhalilintar emang gak pernah gagal Pasti udah pada penasaran kan surprise dari Thariq apa? Aku udah gak sabar banget mau share kabar bahagia ini sama kalian. Kejutannya adalah.. Shopee 9.9 Super Shopping Day kembali lagi, mulai HARI INI sampai 9 September!! Ada promo COD Gratis Ongkir RP0, Belanja Gratis s/d 100RB, dan Flash Sale Rp 9.999! Gimana gak seneng kalau dikasih kejutan sebesar ini? Kalian juga jangan sampai kelewatan keseruannya ya! Download Shopee sekarang dan beli semua di Shopee!"

Rasa penasaran netizen terkait postingan Thariq dan Fuji terjawab sudah. Walau ternyata Thariq belum melamar Fuji, netizen pun tetap turut bahagia dengan sepasang kekasih yang manis ini.

Mereka pun mendoakan agar Thariq dan Fuji segera menuju jenjang hubungan yang lebih serius.

(Wul)