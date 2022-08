JAKARTA - Cinta Laura saat berbincang santai dengan Daniel Mananta membeberkan isi hatinya yang geram ditanya kapan nikah. Perihal itu, dia mengaku jika diberi kesempatan membuat sebuah peraturan, dia akan meminta masyarakat Indonesia untuk tidak terlalu repot mengurusi kehidupan orang lain.

Pelantun "Baby" itu mengaku kerap mendapat pertanyaan seputar percintaannya. Itu terungkap ketika Daniel bertanya jika bisa membuat peraturan di Indonesia, hal apa yang diinginkan Cinta Laura.

Geram Ditanya Kapan Nikah, Cinta Laura: Stop Ikut Campur Kehidupan Orang Lain. (Foto: Cinta Laura/Instagram/@claurakiehl).

"Kalo lo bisa membuat satu peraturan baru untuk Indonesia, lo bakal buat peraturan apa?," tanya Daniel Mananta.

"Stop ikut campur kehidupan orang lain. Stop tanya kapan nikah, kapan punya anak, kapan ini, kapan itu," jawab Cinta Laura, dikutip dari YouTube Daniel Network, pada Selasa (16/8/2022).

Tak sampai disitu, artis 29 tahun itu juga mengimbau dengan tegas agar orang-orang lebih fokus mengurus kehidupan sendiri dan tak perlu ikut campur kepada orang lain.

"Iโ€™m sorry itโ€™s not your life, itโ€™s mine. So please mind your own business," tambah Cinta Laura.

Pernyataan Cinta Laura itu mendadak jadi sorotan ketika salah satu akun gosip @pembasmi.kehaluan.reall membagikan ulang ke Instagram. Dari unggahan video itu banyak netizen yang setuju dan mendukung bintang film "The Ninth Passenger" itu.

"Jadikan Cinta Laura presiden, ujar Netizen. "Gila ini sih bener banget, sensitif banget tau pertanyaan kapan nikah," kata netizen. "Setuju parah," timpal netizen lain.