JAKARTA - Cinta Laura baru-baru ini menceritakan awal perjalanan kariernya dalam Youtube milik Daniel Mananta. Cinta Laura yang saat itu baru terjun ke dunia hiburan Tanah Air pada usia 12 tahun mengaku pernah mendapat bullying.

Cinta Laura menyebut, dia di-bully karena penampilannya saat itu yang dianggap terlalu dewasa dan tidak sesuai dengan usianya yang masih anak-anak saat itu. Padahal, menurutnya, penampilannya saat itu cukup sesuai di usianya yang masih belasan.

“You know what, mungkin aku kurang beruntung, karena di masa mulai karier aku orang-orang belum aware dengan berbagai macam bullying, belum aware tentang body shaming, belum awara apa yang approve it dan nggak approve it yang dilakukan oleh anak di bawah umur,” ujar Cinta Laura, di kanal Youtube Daniel Mananta Network, Sabtu, (13/8/2022).

“Jadi, sepanjang karier aku walaupun aku mulai di usia yang sangat muda, you can ask many people. Mereka selalu bilang, oh ya? Kamu waktu itu umur 12 tahun. What? Waktu misalnya kolaborasi sama duo maya kamu 15 tahun, like people have thing me like an adult. Nggak tau kenapa padahal aura aku dilihat foto-fotonya jelas anak kecil,” lanjutnya.

Tak hanya pernah mendapatkan bullying soal penampilannya yang dianggap terlalu dewasa, Cinta Laura juga mengaku pernah di-bully karena cara bicaranya yang dianggap sok kebarat-baratan.

“Dan sayangnya pada saat itu aku salah satu blasteran pertama yang bahasa Indonesianya di dunia entertainment tidak fasih,” ungkapnya.

Bahkan, menurut wanita berusia 29 tahun ini, gaya bicaranya kini justru menjadi tren di kalangan generasi milenial, salah satunya menjadi tren bahasa anak- anak Jaksel. Menurutnya, hal itu karena bahasa inggris telah menjadi tren. “Anak jaksel sekarang semua ngomongnya mix bahasa inggris bahasa Indonesia, you know what i mean, dan nggak usah yang blasteran, Indonesia pure sekarang aja nyaman bahasa inggris,” terangnya. “Jadi, saat orang melihat orang menghina, membully aku karena cara bicara aku, atau mungkin karena tindakan-tindakan aku, tentunya sebagai anak kecil waktu itu aku menyalahkan diri aku sendiri, like, what i do wrong,” lanjutnya.*