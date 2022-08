RAFATHAR Malik Ahmad, putra pasangan selebriti, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina genap berusia ke-7 tahun pada Senin (15/8/2022).

Selaku orang tua, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memberikan kejutan ulang tahun saat mereka menginap di sebuah hotel, Bandung, Jawa Barat.

Hal tersebut lantaran Rafathar tidak enak badan sehari sebelumnya.

Melansir akun Instagram @raffinagita1717, terdapat beberapa momen sederhana kejutan ulang tahun Rafathar.

“Rafathar Malik Ahmad 7 Tahun. Happy birthday ya sayangku cintaku. Semoga Rafathar panjang umurnya, sehat selalu, sukses bahagia lahir batin dunia akhirat, jadi laki-laki yang bertanggung jawab, selalu dicukupkan, dimudahkan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Pokoknya doa yang terbaik untuk Rafathar. We love You So Much,” demikian keterangan postingannya.

Berikut lima momen sederhana kejutan ultah Raftahar ke-7 tahun: 1. Raffi dan Nagita bangunkan Rafathar 2. Rafathar digendong Raffi Ahmad 3. Raffi dan Nagita mencium Rafathar 4. Wajah bahagia Rafathar 5. Bersama asisten Raffi dan Nagita