JAKARTA - Deretan 8 film animasi terbaik yang wajib ditonton! Film animasi menjadi salah satu film favorit anak-anak. Film animasi menjadi film yang memiliki banyak fans di dunia. Bukan hanya disukai anak-anak, film animasi juga banyak memiliki penggemar dari orang dewasa.

Cerita yang komplek dikemas secara apik dan sederhana membuat film animasi memiliki banyak penggemar.

Berikut 8 Film animasi terbaik yang wajib ditonton dirangkum Okezone dari berbagai sumber:

1. Film Toy Story 4 (2020)

Toy Story 4 berhasil menyabet penghargaan Best Animated Feature di Academy Awards ke-92. Mark Neilson, Josh Cooley dan Jonas Rivera selaku pembuat film menerima piala Oscar di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu (9/2/2020) waktu setempat.

Film ini mengisahkan karakter utama mainan milik Woody dan Buzz yang memiliki pemilik baru. Dalam film ini memiliki cerita perjalanan unik pada setiap serinya. Bahkan banyak dari penggemar film animasi ini yang tak sabar menunggu kehadiran sekuel selanjutnya untuk mengetahui bagaimana perjalanan para mainan tersebut.

2. Monster, Inc





Film Monster University termasuk prequel dari Monster, Inc. Film ini menceritakan bagaimana para monster belajar sebelum bekerja di pabrik monster.

Film Monster University berbeda dengan Monster, Inc. yang memiliki jalan cerita berpusat pada tokoh James P. Sullivan. Sementara film Monster University justru berpusat pada Mike Wazowski yaitu sahabat Sully yang berwarna hijau menggemaskan.

3. Big Hero 6 (2015)

Film Big Hero 6 keluaran Walt Disney berhasil menyabet Piala Oscar 2015 sebagai film Animasi Terbaik. Kemenangan Big Hero 6 berhasil mengalahkan film How to Train Your Dragon 2 dan The Boxtrolls yang dikeluarkan DreamWorks.

Film yang diisi dengan suara Scott Adsit, Ryan Potter, TJ Miller, Jamie Chung, Damon Wayans Jr dan Maya Rudolph itu menjadikan pihak Disney meraih piala ke empatnya sejak tahun 2012.

4.Inside Out (2015)

Film animasi terakhir dengan pendapatan terbesar sepanjang masa jatuh kepada film animasi baru 2015, Inside Out dengan jumlah pendapatan sebesar Rp11,2 triliun. Film animasi bergenre drama komedi petualangan milik Disney Pixar ini pertama kali tayang pada Mei 2015 di Festival Film Cannes sebelum akhirnya rilis di Amerika di bulan berikutnya, Juni 2015.

Inside Out memenangkan 57 kategori penghargaan dari 114 nominasi yang diraihnya termasuk Best Animated Feature di Oscars 2016, Best Animated Film di British Academy Film Awards ke-69 dan Best Animated Feature Film di Golden Globe Awards 2016.

5. Frozen (2013)





Film animasi komedi fantasi musikal yang terkenal dengan lagu Let It Go ini duduk di posisi pertama dengan pendapatan sebanyak Rp16,8 triliun. Film yang dirilis Walt Disney Pictures pada tahun 2013 ini tak hanya mendapatkan pendapatan terbesar sepanjang masa, film Frozen ini juga memenangkan dua penghargaan di ajang penghargaan bergengsi Oscars 2014 untuk kategori Best Animated Feature dan Best Original Song.

Sejak rilis pada 2013 lalu, Frozen menjadi salah satu film dengan keuntungan fantastis. Film yang dibintangi oleh Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff dan Josh Gad ini berhasil mengantongi 1,280 miliar dolar AS.

Sebab kesuksesannya itu, akhirnya Disney merilis sekuel Frozen II pada 2019 lalu. Sama halnya dengan sekuel pertama, usut punya usut ternyata film ini pun berhasil meraup 1,450 miliar dolar AS.

6.Finding Nemo (2013)

Film animasi bergenre drama komedi petualangan yang diproduksi Pixar di tahun 2003 ini menduduki peringkat ke-6 dengan pendapatan sebesar Rp12,3 triliun.

Film yang bercerita tentang seekor ikan badut bernama Marlin yang ditemani seekor ikan biru bernama Dory untuk melakukan pencarian anaknya yang hilang Nemo.

Finding Nemo membawa pulang gelar Best Animated Feature di ajang penghargaan Oscars 2004. Film yang melibatkan pembawa acara terkenal Ellen DeGeneres sebagai pengisi suara Dory si ikan biru ini akan meluncurkan sekuelnya Finding Dory Juni 2016.

7.Coco (2017)





Film animasi terbaik selanjutnya adalah Coco yang rilis pada 2017. Film ini berhasil menyabet penghargaan oscar terutama lagu soundtrack-nya yang berjudul “Remember Me”. Lagu tersebut diketahui menyabet Oscar sebagai Original Song 2018.

Film Coco berkisah tentang Miguel yang pergi ke The Land of The Dead untuk mencari kebenaran tentang silsilah keluarganya. Film animasi ini semakin apik sebab dibalut dengan lagu-lagu indah di sepanjang ceritanya.

Film animasi produksi Pixar Animation Studios serta Walt Disney Pictures ini juga dipilih sebagai Film Animasi Terbaik 2017.

8. Despicable Me 2 (2013)

Sekuel film franchise Despicable Me yang disutradarai oleh Pierre Coffin dan Chris Renaud di tahun 2013 ini menempati posisi ke-5 dengan jumlah pendapatan sebesar Rp12,7 triliun. Film berdurasi 98 menit ini merupakan film paling menguntungkan dalam sejarah 101 tahun dari Universal Studios. Film ini juga mendapatkan nominasi Oscars 2014 untuk kategori Best Animated Feature dan Best Original Song untuk lagu Happy yang dibawakan Pharrel Williams.

