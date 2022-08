JAKARTA - Salah satu ajang pencarian bakat favorit pemirsa di Tanah Air, Indonesia’s Got Talent (IGT) tayang perdana malam ini.

“Saksikan Indonesia’s Got Talent tayang perdana pada 8 Agustus 2022, pukul 21.30 WIB, hanya di RCTI, RCTI+ dan Vision+,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, pada Senin (8/8/2022).

Beberapa waktu lalu Simon Cowell, creator Got Talent, lewat SYCOtv memiliki Got Talent (Inggris), America’s Got Talent, Asia’s Got Talent, Australia’s Got Talent, dan lainnya juga mengingatkan agar tidak melewatkan Indonesia’s Got Talent.

“Bersiaplah untuk ajang pencarian bakat terbesar di dunia, Indonesia’s Got Talent, eksklusif hanya di RCTI!”ujar Simon Cowell.*

BACA JUGA: Berstandar Tinggi, Denny Sumargo Dijuluki Juri Sombong di Indonesia's Got Talent

BACA JUGA: Nafkah Bulanan Aurel Hermansyah Capai 3 Digit, Ussy: Allahuakbar

(SIS)