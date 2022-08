JAKARTA - Deretan buku bacaan favorit Sherina Munaf ini layak masuk daftar buku rekomendasimu. Mantan artis cilik ini mengaku, membaca buku sejak dini membuat anak memiliki pola pikir kritis yang dapat mengasah kecerdasannya.

Karena itu, pelantun Pergilah Kau tersebut merekomendasikan empat buku bacaan favoritnya sebagai berikut.

1.Dunia Sophie – Jostein Gaarder

Jostein Gaarder menyuguhkan sejarah perkembangan filsafat secara ringan dan mudah dicerna lewat novel ini. Pembaca diajak berpetualang bersama Sophie Amundsen, gadis 14 tahun yang mencari arti dunia dan tujuan hidup.

Buku bacaan favorit Sherina Munaf. (Foto: Dunia Sophie/Mizan)

Novel ini sarat akan misteri yang membuat pembaca berpikir tentang pertanyaan- pertanyaan filosofis dengan cara yang unik. Bagi Anda yang ingin mengenal lebih jauh tentang dunia filsafat, buku ini bisa menjadi pilihan.

2.What Do You Care What Other People Think? – Richard Feynman

Dirilis pada Oktober 1988, Richard Feynman berkisah tentang kehidupannya dalam buku ini. Tentang ketertarikannya pada sains, kisah cintanya dengan sang istri, hingga pemikirannya yang banyak dipengaruhi ayahnya.

Buku bacaan favorit Sherina Munaf. (Foto: What Do You Care What Other People Think?/Amazon)

Dalam buku ini, Feynman menceritakan tentang investigasi pesawat ulang-alik Challenger yang meledak pada 1986. Dia kemudian melakukan eksperimen sederhana untuk mengetahui penyebab ledakan tersebut.

BACA JUGA: Sherina Munaf dan Baskara Rayakan Anniversary Pernikahan Sederhana

BACA JUGA: Nafkah Bulanan Aurel Hermansyah Capai 3 Digit, Ussy: Allahuakbar

3.The Complete Persepolis – Marjane Satrapi Buku ini mengangkat cerita tentang Marjane ‘Marji’ Satrapi sepanjang era Revolusi Islam pada era ‘70-an hingga ‘80-an di Iran. Hidup Marji berwarna ketika ada kewajiban mengenakan hijab bagi perempuan sejak sekolah dasar kala itu. Buku bacaan favorit Sherina Munaf. (Foto: The Complete Persepolis/Amazon) Dia kemudian terpaksa sekolah di luar negeri dan jauh dari keluarganya. Buku ini lebih fokus pada aspek kemanusiaan, tentang bagaimana keluarga Marji terdampak atas perubahan pemerintah dan peraturan Islam yang ketat. 4.Usmar Ismail Mengupas Film – Usmar Ismail Usmar Ismail dikenal sebagai bapak perfilman Indonesia yang telah menghasilkan lebih dari 30 film berbagai genre. Buku ini menceritakan tentang pengalaman dan pergulatan batinnya selama masih aktif menjadi seorang sutradara film. Buku ini sangat cocok bagi Anda yang tertarik dengan dunia perfilman.* Buku bacaan favorit Sherina Munaf. (Foto: Mengupas Film Usmar Ismail/Seri Esni) BACA JUGA: Jenifer Jill Murka, Fotonya Dicatut untuk Penipuan BACA JUGA: Dituduh Selingkuh dengan Arya Saloka, Pacar Amanda Manopo Buka Suara