JAKARTA - Daftar buku bacaan favorit Dian Sastro yang wajib dimiliki. Selain memiliki kesibukan di dunia entertain, rupanya bintang Ada Apa Dengan Cinta (AADC) itu juga mengisi waktu membaca buku.

4 Buku Bacaan Favorit Dian Sastro yang Wajib Dimiliki. (Foto: DianSastro/Instagram/@therealdisastr).

Tak heran jika Dian Sastro sebagai cewek yang banyak di idolakan semua orang dan jago akting dan juga pintar dan cerdas. Bagi Anda yang sedang mencari referensi buku Dian Sastro. Simak ulasan di bawah ini!

1. Orang- Orang Oetimu – Felix K. Nesi

Buku yang satu ini merupakan novel fiksi etnografis yang memberikan gambaran tentang situasi Indonesia di masa lalu. Karya yang ditulis sastrawan, Felix K. Nesi itu bercerita tentang kehidupan di sebuah wilayah pedalaman Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari masa penjajahan hingga orde baru.

Selain itu, juga sebagai wahana menyampaikan kritik dan sindiran tentang banyak, seperti perlakuan militer Indonesia terhadap masyarakat Timor Timur hingga kasus pelecehan seksual yang melibatkan gereja.

2. Think Again: The Power of Knowing What You Don’t Know – Adam Grant

Selanjutnya, Dian Sastro juga membaca buku yang ditulis oleh penulis Adam Grant. Dalam karya ini membahas tentang siklus rethinking, unlearning, dan learning.

Menariknya, lewat buku ini Dian Sastro belajar tentang sulit melepas kepercayaan lama dan menerima hal baru. Juga akan menyadari bahwa semua orang memiliki bias masing- masing.

3. Olenka – Budi Darma

Ada juga buku yang merupakan karya Budi Darma berjudul Olenka. Adapun buku yang satu ini merupakan sebuah novel, bercerita tentang wanita misterius bernama Olenka yang berhasil membuat pria bernama Fanton Drummond jatuh hati.

Rasa penasaran Fanton terhadap Olenka telah membawanya dalam perjalanan mengejar cinta yang buat bayangan pria ini semakin liar.

4. Killing Commendatore – Haruki Murakami

Melihat beberapa list buku sebelumnya, Dian Sastro tampaknya lebih banyak membaca novel. Kali ini, dia memilih novel yang ditulis oleh Haruki Murakami.

Buku "Killing Commendatore" berisikan 704 halaman tersebut mengisahkan seorang pelukis sukses. Istrinya pergi tanpa kabar sehingga memutuskan untuk melakukan perjalanan keliling Jepang menggunakan mobil.

Pelukis tersebut sampai di rumah mantan pelukis untuk mencari inspirasi. Namun, saat dia menemukan lukisan pemilik rumah justru diperhadapkan dengan kejadian yang tidak biasa.