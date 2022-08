JAKARTA - Aktris Marcella Simon membuat heboh media sosial setelah mengunggah foto dirinya tengah menjalani baptis selam. Dalam foto itu, dia terlihat mengenakan jubah putih bersama seorang pendeta yang mengenakan pakaian serupa.

Bersama foto itu, sang aktris menautkan sebuah lagu rohani Kristen berjudul Father We Commit to You yang dipopulerkan penyanyi Karen Childers. Dia juga menuliskan caption singkat berbunyi, “Jadilah benteng kuatku.”

Tak ada penjelasan dari sang aktris terkait kapan persisnya prosesi baptis itu terjadi. Namun jika menilik unggahannya di Instagram, sang aktris kerap membagikan foto dengan latar lagu rohani, sejak 24 Juli 2022.

Prosesi baptis tersebut sekaligus menandai kembalinya Marcella Simon ke agama Kristen, setelah menjadi mualaf pada 2019. “Ceritanya, Marcella restart ke setelan pabrik,” ujar akun @cv.afiart_studio di kolom komentar.

Namun ada pula yang menilai keputusan sang aktris kembali pindah agama terkesan mempermainkan agama. “Bukannya kemarin ini orang sudah masuk Islam ya? Kok agama jadi mainan sih?” kata akun @vit_ndamoet.

Di luar komentar pro dan kontra itu, seorang warganet mengingatkan bahwa agama adalah hak paling hakiki dari seorang manusia. Karena tak ada manusia yang bisa mengukur iman seseorang sekalipun tampilannya terkesan rohani. "Bagaimana dengan Nania yang sudah pakai kalung salib selama 13 tahun, diundang sana-sini untuk bersaksi, dan punya lagu rohani? Pada akhirnya, dia kembali ke Islam. Karena ya iman itu tidak bisa diukur dari tampilan luar tanpa ada pembinaan iman," kata akun @sabirin3774. Marcella Simon diketahui menjadi mualaf di bawah bimbingan Ustadz Adi Hidayat, pada September 2019. Momen haru itu disaksikan beberapa sahabatnya, termasuk aktris Cut Meyriska.*