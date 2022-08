Pasangan muda Tissa Biani dan Dul Jaelani kian kompak dan menunjukkan keseriusan hubungannya di depan publik. Lewat postingannya di akun media sosial mereka beberapa waktu yang lalu, keduanya pamer kemesraan hingga membuat postingannya banjir like dan komentar positif dari netizen.

Dalam postingan terbaru Tissa Biani, dirinya menuliskan “8.8.22 finally the wait is over.. can’t wait @duljaelani ❤,” kemudian pada foto keduanya yang mengenakan pakaian serba putih. Postingan tersebut seolah menjadi kode keras bahwa hubungan mereka akan naik ke jenjang yang lebih serius.

Dua tahun merajut kasih, Tissa dan Dul memang tampaknya telah mantap melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Keduanya pun terlihat siap untuk segera menggelar pernikahan di usia muda.

Dugaan pasangan ini akan segera menikah juga diperkuat lewat komentar Dul pada postingan Tissa yang bertuliskan, “Can’t wait.. ❤”.

Netizen pun semakin dibuat penasaran dengan postingan dan interaksi keduanya. Apakah benar kali ini mereka akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan?

Di laman komentar tak sedikit netizen yang menuangkan rasa penasarannya. Bahkan sebagian netizen menyimpulkan bahwa Tissa dan Dul segera menggelar pernikahan pada 8 Agustus 2022.

Namun, hingga kini baik Tissa dan putra ketiga dari Ahmad Dhani tersebut belum memberikan komentar apapun terkait kehebohan yang terjadi dari postingan itu.

Benarkah pernikahan pasangan muda ini akan segera terjadi? Apakah Tissa dan Dul benar-benar siap melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius? Kita tunggu kabar baiknya ya!

(Wid)