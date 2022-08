HONG KONG - Penyanyi Coco Lee mendadak viral di media sosial setelah tampil membawakan lagu Peking Opera Blues dalam ajang Hundred Flowers Awards, pada 30 Juli silam. Ajang itu merupakan salah satu penghargaan film prestius di China.

Dia ramai dikritik karena dinilai bernyanyi dengan fals dan tak stabil. Padahal, selama ini Coco dikenal dengan suara powerful-nya saat bernyanyi. Beberapa warganet menyebut suaranya mengerikan dan mirip suara kecelakaan mobil.

Lainnya menilai, usia Coco Lee yang sudah 47 tahun menjadi alasan kemampuan vokalnya menurun. Namun ada pula yang membela pelantun Before I Fall in Love tersebut dan menduga ada masalah dengan earpiece-nya.

Namun kritik publik itu diketahui sang penyanyi. Lewat Weibo dia memberikan klarifikasi di balik penampilan buruknya dalam ajang tersebut. “Setelah melihat komentar banyak orang, aku sangat sedih,” ujarnya dikutip dari Today Online, Kamis (4/8/2022).

Coco Lee yang telah berkarier di dunia musik selama 28 tahun mengaku, penampilan buruknya itu karena ada masalah dengan earpiece-nya. Karena lagu tersebut ada elemen hip-hop, bass-nya terasa sangat berat dan menutupi suaranya.

“Kondisi itu membuat aku tak bisa mendengar suaraku sendiri dengan baik. Aku berusaha keras menyelesaikan penampilanku dengan baik. Aku malu dan menyesal karena mengecewakan banyak orang,” tuturnya menambahkan.

BACA JUGA: Lee Sang Yoon dan Lee Ji Ah Jadi Suami Istri dalam Drama Baru tvN, Lady

BACA JUGA: Bahagia setelah Pindah Agama, Manohara: Terpujilah Tuhan

Setelah membuat pernyataan resmi tersebut, Coco Lee sempat viral di Weibo. Penggemar kemudian ramai memberikan dukungan kepadanya lewat kolom komentar.

“Jangan terlalu keras pada dirimu. Apa kau meragukan kemampuan dirimu?” ujar seorang penggemar. Lainnya mengatakan, “Orang-orang yang paham tentang pertunjukan live akan tahu ketika tidak ada audio di earpiece akan sulit bagimu untuk bernyanyi.”

Coco Lee merupakan penyanyi dan aktris yang memulai kariernya di Hong Kong. Dia kemudian masuk pasar Hollywood ketika merilis Do You Want My Love. Dia kemudian merilis album berbahasa Inggris perdananya, ‘Just No Other Way’, pada 1999.*

BACA JUGA: Lucinta Luna Pamer Wajah Usai Operasi, Netizen: Seperti Barbie, Cantik

BACA JUGA: 5 Komedian Punya Istri Cantik Jarang Tersorot, Nomor 3 Beda Usia 32 Tahun