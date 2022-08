JAKARTA - Presenter Ruben Onsu saat sibuk mempersiapkan konser tunggal perdana putranya, Bertrand Peto Putra Onsu alias Onyo. Hal itu dia lakukan dalam kondisi masih kurang fit.

Kendati begitu, dia tetap berusaha menggembleng Bertrand Peto dengan mengikuti beberapa kegiatan les yang membantu performanya di konser nanti.

Bertrand Peto akan Gelar Konser Tunggal, Ruben Onsu Khawatirkan Hal Ini Terjadi. (Foto: Ruben Onsu dan Bertrand Peto/Okezone).

"Ada les vokal, latihan fisik, semua kelas setiap hari diikuti setelah pulang sekolah," kata Ruben Onsu, saat ditemui di hotel Le Meridien di Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Ayah tiga anak itu sangat mengenal anaknya. Sebab itu, dia mengkhawatirkan kalau anak sambungnya itu menangis di atas panggung saat melihat euforia penonton.

"Saya deg-degan kalau dia nangis," kata Ruben Onsu.

Menurutnya, bila putranya itu terbawa emosi akan susah mengembalikan suasana hatinya dalam waktu dekat.

"Kalau dia menangis, dia itu susah menstabilkan lagi. Kan kami enggak tahu ya perasaan dia ketika melihat euforia penonton seperti apa," tambahnya.

Meski begitu, kakak kandung Jordi Onsu itu tak melarangnya untuk meluapkan emosi ketika di penghujung acara.

"Kalau sudah di akhir sih nggak apa-apa," pungkas Ruben Onsu.

Sebagai informasi, konser tunggal perdana Bertrand Peto yang bertajuk It's My First bakal digelar di Tennis Indoor Senayan Jakarta pada 22 Oktober 2022.