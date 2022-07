JAKARTA - Sari Nila kembali meraih penghargaan sebagai Pemeran Pendukung Wanita dalam Drama Series Terfavorit di Indonesian Drama Series Awards (IDSA) 2022. Atas prestasinya tersebut, dia pun terlihat senang saat berjalan ke atas panggung.

Ini adalah piala keduanya sebagai Pemeran Pendukung Wanita. Tak heran jika aura kebahagiaan terlihat bersinar dari wajah aktris 48 tahun itu. Bahkan, matanya tampak berbinar-binar.

“Alhamdulillah terima kasih. Enggak nyangka banget, sudah gitu tadi sempet telat kan. Ini tahun kedua, jadi saya gak nyangka sekarang dapet lagi. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman di lokasi, untuk semuanya,” ujar Sari Nila saat ditemui di Studio RCTI+, Jakarta Barat, dikutip Kamis (28/7/2022).

Sari Nila sendiri mengaku memang totalitas memainkan peran sebagai Mama Rosa di Ikatan Cinta. Dengan adanya penghargaan ini, seluruh tenaga dan usahanya pun seperti terbayar dan dihargai.

Tentunya momen ini sangat berharga baginya. Meski begitu, Sari Nila tak puas begitu saja. Kemenangan ini justru memacu semangatnya untuk berkarya lebih maksimal.

“Saya benar-benar all out dan effort. Saya gak main-main, Alhamdulillah diterima, so amazing,” ucapnya.

Kemenangan sang aktris rupanya disambut meriah oleh aktor Arya Saloka. Pemeran Aldebaran itu bahkan mendatanginya untuk memberi pelukan hangat sekaligus ucapan selamat secara langsung.

“Selamat Mama, keren banget,” ucapnya.

Pada kategori ini, Sari Nila berhasil menyingkirkan pemeran hebat lainnya. Mereka adalah Cut Syifa dari Love Story The Series, Dian Nitami dari Buku Harian Seorang Istri, Glenca Cheysara dari Ikatan Cinta, dan Rizky Inggar dari Amanah Wali 6. Selain Sari Nila, ada pula Deva Mahen, Cut Meyriska, Roger Danuarta, Samuel Zylgwyn, Adul, Glenca Chysara, Soraya Rasyid, Asmirandah, Syahnaz Shadiqa, Felicya Angelista, Celine Evangelista, Verell Bramasta, Rizky Inggar, Faby Marcelia, hingga Naysilla Mirdad yang hadir sebagai pembaca nominasi untuk memeriahkan acara. Lantas, siapakah pemenang kategori selanjutnya? Saksikan Indonesian Drama Series Awards 2022 di RCTI atau live streaming melalui RCTI+ dan Vision+. Anda juga dapat menyaksikannya melalui www.rctiplus.com.