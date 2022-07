KABAR bahagia kembali datang dari keluarga artis Fanny Fabriana. Pada Rabu, 27 Juli 2022 kemarin, ia baru saja melahirkan anak keempatnya, buah cintanya dengan Zacky Badrudin.

Kabar kelahiran anak keempat bintang film 3 Dara 2 tersebut bahkan diungkapkan langsung olehnya melalui akun Instagram. Ia bahkan mengabarkan bahwa anak keempatnya memiliki jenis kelamin laki-laki.

"Welcome to the world baby no. 4. Alhamdulillah it’s a boy," ungkap Fanny Fabriana pada keterangan foto.

Melalui unggahannya, ia juga mengatakan bahwa anak keempatnya lahir melalui proses operasi caesar. Meski begitu, ia tetap merasa bahagia dan berterima kasih atas doa dan dukungan dari masyarakat untuk persalinannya.

"Assalamualaikum teman-teman,,Alhamdulillah hari ini diberi kelancaran untuk proses lahirannya baby no. 4. Terima kasih untuk doa, supportnya ya.

Sementara itu, dalam foto tersebut Fanny dan suaminya tampak tersenyum ke arah kamera. Sementara anak laki-laki mereka tampak menggemaskan lantaran menggunakan topi dan bedong berwarna biru dalam dekapan sang ibu.

Unggahan tersebut sontak membuat rekan-rekan artis berikut netizen merasa ikut berbahagia. Mereka bukan hanya mengucapkan selamat, tetapi juga menuliskan doa dan harapan untuk bayi laki-laki yang belum diketahui namanya itu. "Alhamdulillah selamat bestie kuuu sayaaang persiisss plek ketiplek. 2 cewe 2 cowo dengan formasi sama sehat2 semuaa yaaa... U’iidzuka bikalimaatillaahit-taammah, min kulli syaithoonin wa haammah, wa min kulli ‘ainin laammah. Aku memohon perlindungan untukmu dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari semua godaan setan dan binatang pengganggu, dan dari pandangan mata buruk," tulis Ratu Anandita. "Fann & @zackybadrudin congratulations the more the merrier," lanjut Renata Kusmanto. "Masya Allah tabarakallah. Semoga jadi anak yang menjadi sebab kegembiraan dunia akhirat ya, Nak. Aamiin," lanjut fatimah.