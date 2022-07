JAKARTA - Baim Wong dan Paula Verhoeven menuai kritik pedas warganet setelah mendaftarkan brand ‘Citayam Fashion Week’ ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI). Hal itu pertama kali diketahui lewat cuitan akun @asumsico di Twitter, pada 24 Juli 2022.

Setelah menelusuri situs resmi PDKI diketahui sejauh ini ada dua pihak yang mendaftarkan brand ‘Citayam Fashion Week’, Indigo Aditya Nugroho dan PT Tiger Wong Entertainment, perusahaan milik Baim Baim dan Paula.

Hal itu kemudian ramai dikomentari warganet melalui media sosial, seperti Twitter dan Instagram. Tak sedikit warganet yang menyayangkan aksi sang aktor mengklaim brand tersebut ‘Citayam Fashion Week’ untuk kepentingan pribadinya.

Seorang warganet berkomentar “Created by the poor, stolen by the rich (Diciptakan oleh si miskin, dicuri oleh si kaya.” Lainnya menambahkan, “Seharusnya bantu mereka daftar kak, bukan malah pakai perusahaan sendiri buat daftar.”*

