JAKARTA โ€“ Hari ini, pada tanggal 23 Juli, masyarakat se-Indonesia menyambut Hari Anak Nasional, yang didedikasikan untuk mendukung perlindungan anak. Untuk memeriahkan momen ini, Vision+ menghandirkan berbagai tayangan spesial untuk hiburan si kecil.ย

Vision+ memiliki original series spesial berjudul Joe & Robot Kopi yang cocok untuk ditonton di Hari Anak Nasional. Serial ini bercerita tentang petualangan Joe dan Clara melawan dua penjahat yang mencuri robot pembuat kopi mereka.

Kemudian, ada serial animasi Kiko in Japan yang bisa disaksikan dalam bentuk Video on Demand (VOD), kapan saja dan di mana saja. Kiko in Japan menceritakan petualangan seru ikan mas koki bernama Kiko di negeri Sakura.

Tayangan animasi lain yang bisa Anda saksikan adalah Titus: Mystery of the Enygma. Film ini menceritakan sosok tikus detektif bernama Titus, dalam memecahkan berbagai misteri kejahatan di kotanya, Steamburg.

Anda juga bisa menyaksikan Bima Satria Garuda X, film superhero asal Indonesia yang mengisahkan seorang pahlawan bernama Bima, dalam melindungi bumi dari serangan makhluk asing.

โ€œDalam rangka menyambut hari anak nasional, Vision+ menyediakan berbagai tayangan anak yang menghibur sekaligus edukatif, untuk memberikan anak-anak Indonesia konten hiburan yang berkualitas dan sesuai umur,โ€ ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Untuk menikmati berbagai konten di Vision+, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium yang memiliki berbagai original series, Video on Demand dari berbagai genre, serta channel lokal dan internasional dengan film dan program TV kelas dunia. Untuk menikmati konten Vision+ lengkap dengan berbagai pertandingan olahraga, Anda bisa berlangganan Vision+ Premium with Sports dengan tambahan channel olahraga yang lengkap.

Unduh Vision+ sekarang di Google Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan ikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok), atau WhatsApp ke 0888 8000 00.

Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!

(ATP)