Justin Bieber mengaku akan melanjutkan tur dunia yang berjudul Justice. Tur tersebut sebelumnya tertunda lantaran dirinya didiagnosa mengidap Ramsay Hunt Syndrome.

Kabarnya, ia akan mulai turnya di Italia pada 31 Juli. Usai menyelesaikan serangkaian festival Eropa, dia melanjutkan pertunjukan bertajuk All Around The World di Amerika Selatan, Afrika Selatan, Timur Tengah, Asia, Australia, dan Selandia Baru.

Melansir dari New York Post, Justin Bieber akan kembali ke Eropa pada 2023. Sementara itu, konsernya di Amerika Serikat yang ditunda belum dijadwalkan ulang.

Sebelumnya, Suami dari Hailey Bieber ini mengidap penyakit Ramsay Hunt Syndrome yang melumpuhkan sejumlah saraf pada bagian wajahnya.

Hal itu membuat pelantun Love Yourself tersebut terpaksa membatalkan konser Justice World Tour di beberapa kota di Amerika Serikat. Termasuk konser di Toronto yang seharusnya digelar pada 7 dan 8 Juni di Washington DC, serta New York.

"Aku tak percaya harus berkata begini. Aku sudah melakukan berbagai hal agar sembuh dari penyakitku. Namun sakitku ini malah makin parah,” ungkap Justin Bieber dalam Instagram Storiesnya beberapa waktu lalu.

