BEBERAPA waktu belakangan, Saipul Jamil dan Barbie Kumalasari memang sering membagikan momen mesra mereka. Tak sedikit orang yang mengira bahwa mereka kini tengah menjalin hubungan asmara.

Akan tetapi, tak sedikit juga yang menyebut bahwa kedekatan mereka lantaran adanya proyek duet bareng. Hingga hanya sekedar panjat sosial.

Terkait hal itu, mantan istri siri Galih Ginanjar ini mengaku bahwa dirinya dan Saipul Jamil memang sudah lama dekat. Namun, keduanya memilih untuk tidak menggembar gemborkan kedekatan mereka.

"Sebenarnya dari dulu udah deket ya, emang nggak pernah di-publish sih," ujar Barbie dikutip dari kanal YouTube Sambel Lalap.

Sementara itu, Barbie Kumalasari juga membongkar bahwa dirinya kini tengah berpacaran dengan mantan suami Dewi Perssik tersebut. Menurutnya, selain memiliki visi dan misi yang sama, keduanya juga mampu menghasilkan uang bersama sembari memadu asmara.

"Kalau aku sama Bang Ipul, kita satu visi dan misi, pacaran positif, tidak boleh saling posesif," jelas Barbie.

"Jadi kita di sini berpacaran sambil menghasilkan cuan bareng," tambahnya.

Pemilik nama asli Kumalasari Mukhlisah itu juga membantah bahwa kedekatannya dengan Bang Ipul hanya sekedar settingan untuk mendongkrak popularitas. Sebab, keduanya sudah cukup lama dikenal oleh masyarakat dan menjadi legenda di industri hiburan tanah air.

"Semuanya memang sama-sama legend nih bok, jadi kalo dibilang pansos sama Bang Ipul kan nggak mungkin. Kecuali kalo gua new comers, mungkin gua dibilang pansos," lanjutnya.

Wanita yang juga berprofesi sebagai pengacara ini merasa dirinya dan Saipul mempunyai value masing-masing.

"Kalo mendongkrak sih sampai hari ini, bukannya sombong ya tapi semua TV masih manggil aku. Di organisasi juga udah punya jabatan ya. Bang Ipul, whatever he do, tetep kan dia legend. Jadi punya value masing-masing, aku nggak merasa saling mendongkrak," tuturnya.

Sementara itu, tak banyak yang tahu bahwa Barbie dan Ipul sudah saling kenal sejak tahun 2000-an. Dengan kata lain, mereka sudah saling mengenal sejak 22 tahun lalu dan selalu menjaga hubungan komunikasi hingga saat ini.

"Aku kenal sama Ipul zaman tahun 2000, jadi udah 22 tahun (kenal) sebenarnya," bebernya.

"Bang Ipul banyak masalah, tapi kita tetep kontekan terus," tandasnya.