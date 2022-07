Aktris cantik Amanda Rawles baru-baru ini menghebohkan jagat dunia maya dengan postingan terbarunya. Di Instagram miliknya @amandarawles jika dirinya akan menggelar sebuah pesta.

Dalam postingan tersebut wanita pemilik nama lengkap Amanda Carol Rawles ini mengunggah foto menggunakan gaun mewah dengan menuliskan caption yang berbunyi, “Mau jadi +1 aku ke pesta nanti? Tungguin ya 18 Juli".

Tak ayal postingan yang diunggah pada Minggu (17/07/2022) mendapatkan beragam macam komentar penasaran dari para netizen. Banyak netizen yang mempertanyakan pesta apa yang akan digelar oleh Amanda.

Pertanyaan dari nitizen memang bukan tanpa alasan, sebab sebelumnya wanita berdarah Inggris-Betawi ini pernah dikabarkan terlibat cinta lokasi alias cinlok dengan Jefri Nichol saat mereka beradu akting di salah satu film layar lebar berjudul Nathan.

Dari sejumlah komentar netizen, ternyata muncul komentar dari aktor tampan Jefri Nichol pada unggahan tersebut. Jefri menuliskan komentar yang berbunyi, “Mau, mau! He he he 😜”.

Tak hanya itu saja, foto Amanda menggunakan gaun pengantin juga sempat beredar jagat maya dan dikabarkan sudah menikah dengan seorang pria yang bukan dari kalangan entertainment. Namun ada juga yang menyebutkan jika pria tersebut adalah Irsyadillah atau Muhammad Riza Irsyadillah yang merupakan aktor dan model asal Indonesia.

Namun pada postingan Amanda, komentar Irsyadillah atau Irsyad sosok pria yang digadang-gadang tengah dekat dengannya pun muncul. Pada unggahan foto tersebut, Irsyad menuliskan komentar yang berbunyi, “Nggak sabar banget aku 😆”.

Namun, setelah membuat para netizen bertanya-tanya, lawan main Jefri Nichol dalam film Dear Nathan ini tidak langsung memberikan klarifikasi apapun terkait postingannya tersebut. Pada Senin (18/7), Amanda kembali mengunggah postingan terbaru yang berisi maksud dari unggahannya kemarin.

Wanita berusia 21 tahun itu akhirnya mengumumkan bahwa pesta yang dimaksud dalam postingannya tersebut adalah Pesta Diskon Supermarket Shopee 8.8 yang akan dimulai dari tanggal 18 Juli sampai 8 Agustus!

“Yang dari kemarin nungguin diajak ke pesta, aku spesial mau ajak kamu buat ikutan belanja di Pesta Diskon Supermarket Shopee 8.8! Borong semua kebutuhan harian kamu di sini dan dapetin Gratis Ongkir Semua Toko, Beli 2 Diskon S/D 50%, dan Tebus Murah 5RB. Cuma dari 18 Juli sampai 8 Agustus loh! Yuk checkout sekarang ” tulis @amandarawles di unggahan terbarunya.

Meski ia langsung mengklarifikasi postingannya, namun masih banyak dari netizen yang tetap penasaran tentang kebenaran pernikahan Amanda dengan kekasihnya!

