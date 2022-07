JAKARTA - Kebahagiaan kini tengah dirasakan oleh artis cantik Ussy Sulistiawaty. Sebab tepat hari ini, 13 Juli 2022 dia merayakan ulang tahunnya yang ke-42 tahun.

Momen bahagia itu pun Ussy bagikan melalui unggahannya di Instagram pribadinya. Ulang tahun kali ini begitu spesial, karena Ussy mendapat banyak kejutan dari suami dan juga kelima anaknya.

Seperti apa yah keseruan momen ulang tahun Ussy Sulistiawaty? Berikut ulasannya, Rabu (13/7/2022).

1. Dapat kejutan dari suami dan anak

Di momen ulang tahun ini, Ussy mendapat kejutan dari suami dan kelima anaknya. Tepat pukul 12 malam tadi, Ussy diberi berbagai hadiah ulang tahun. Terlihat wajah bahagia begitu terpancar dari wajahnya.

2. Diberi buket bunga besar

Andhika Pratama juga sempat memberikan satu buket bunga besar untuk Ussy. Dalam satu buket itu terdapat bunga lily dan juga mawar putih. Ussy terlihat tersipu malu saat mendapat bunga besar dari suaminya.

3. Dihadiahi item fashion branded

Ussy juga menunjukkan beberapa hadiah dari Andhika dan juga anak-anaknya, mulai dari perhiasan emas hingga tas dari brand branded.

4. Mendapat hadiah mobil mewah

Tak hanya itu, Ussy juga mendapat hadiah satu mobil mewah berwarna putih. Saat memberi kejutan mobi, Andhika meminta Ussy untuk menutup mata dan berjalan ke luar rumah. Kemudian Ussy melihat ada mobil dengan pita biru di bagian depannya. Ussy mengaku tak menyangka mendapat hadiah mobil mewah.

Rupanya Ussy memang ingin membeli mobil baru sejak lama. Namun saat meminta kepada sang suami justru malam dicuekin. Ussy sempat kesal dengan respon suaminya itu.

“1 bulan yang lalu aku sempat rada sensi pas ngucap ke pupuw. Aku lagi butuh mobil perang, mobil gubrak gabruk.. mobil buat wara wiri tanpa takut parkir di manapun dan harga nya pun ga yang kemahalan banget aq mikirnya, tapi ga kayak biasanya tanggapanmu cuma “diem” biasanya klo aq minta apapun sebisa mungkin kamu pasti usahain wujudin semuanya. Aku jadi mikir kok kamu berubah (maaapin udah nethink) eeehhh pagi ini terkaget kaget lah aq, semalem hadiah dari kamu udah buanyakkkkkkkkkkkk banget dan istimewa. Lah pagi ini di kasi kejutan luar biasa lagiii,” ujar Ussy saat dikutip dari Instagram pribadinya, Rabu (13/7/2022).

Ussy mengatakan sangat bersyukur karena memiliki suami yang setia, pekerja keras, pengertian, dan sangat mencintainya.

“Pokoknya kamu hampir sempurna buat aku. Ayah yang sangat sayangin anak-anaknya anak yang sangat sayangin orang tua dan keluarganya. Semoga Allah selalu memberikan rezeki yg berlimpah ruah untuk mu, agar bisa menjadi berkat buat keluarga dan orang banyak. Pupuwww tq untuk semuanya sayang. Gak tau mau nulis apa lagi .. im sooo lucky to have youuuuuuu. I love you dulu sekarang dan selamanyaaaaaa,” papar Ussy.

5. Bentuk kue ulang tahunnya curi perhatian

Salah satu yang menarik dari ulang tahunnya adalah dia mendapat kue ulang tahun yang cukup unik. Kue itu didesain sangat mewah. Dan terdapat karakter dia, Andhika, dan kelima anaknya dengan menggunakan outfit warna merah. Terdapat juga foto artis Korea Gong Yoo, yang merupakan aktor favoritnya terpajang di kue tersebut.