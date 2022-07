JAKARTA - Via Vallen dan Chevra Yolandi akan resmi menjadi sepasang suami istri pada 15 Juli mendatang. Namun sebelum acara sakral itu digelar, keduanya akan melaksanakan rangkaian acara jelang pernikahan, seperti pengajian dan siraman.

Rangkaian acara menuju pernikahan Via dan Chevra akan dimulai hari ini, Rabu (13/7/2022). Acara tersebut adalah pengajian bersama keluarga dan juga masyarakat sekitar untuk meminta doa jelang pernikahan.

Rupanya, presenter Indra Bekti ditunjuk sebagai pemandu acara selama rangkaian acara bahagia Via dan Chevra. Hal Itu terlihat dari unggahan sang presenter di akun Instagram pribadinya.

"To Surabaya host wedding for 5 days Via Vallen dan Chevra Yolandi," tulis dia dalam keterangan foto di Instagram pribadinya, dikutip Rabu (13/7/2022).

Via Vallen dan Chevra Yolandi akan melangsungkan acara akad nikah pada 15 Juli 2022 mendatang. Acara tersebut akan digelar selama lima hari berturut-turut, dengan diawali dengan acara pengajian dan rangkaian acara ditutup dengan upacara adat Sunda Mapag Panganten pada 17 Juli 2022. Acara tersebut akan disiarkan langsung di salah satu televisi swasta dan juga streaming.