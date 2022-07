JAKARTA - Adik Maudy Ayunda, Amanda Khairunnisa tengah berbahagia. Pasalnya, dia baru saja dilamar oleh sang kekasih, Tavan Dutton.

Kabar bahagia tersebut Amanda bagikan melalui akun Instagram pribadinya pada Sabtu, 9 Juli kemarin.

β€œSeason 5 Premiere: The One Where She Said Yes," tulisnya sebagai keterangan foto, dikutip Minggu (10/7/2022).

Β

Dalam unggahan itu, dia membagikan tiga foto detik-detik sebelum dia dilamar oleh sang kekasih. Keduanya terlihat kompak mengenakan outfit hitam.

Manda terlihat anggun dengan midi dress yang diberi ekor panjang. Gaya rambutnya yang panjang hanya diberi aksen bergelombang dan dibiarkan tergerai.

Foto pertama terlihat pacar bulenya berlutut dan menunjukkan cincin. Kemudian di foto kedua menunjukkan ekspresi Manda yang terlihat sangat kaget dan juga bahagia dengan lamaran tersebut.

Sedangkan foto ketiga, dirinya menunjukkan jari manisnya yang sudah disematkan cincin dari sang kekasih.

Unggahan tersebut pun mendapat banyak komentar dari rekan artis dan juga netizen. Mereka memberi ucapan selamat kepada pasangan itu. β€œSo happy for you two dek,” kata Vidi Aldiano. β€œOmmo, sat set sat set kayak Kakaknya. Congrats,” tulis netizen. β€œTante Murren ini ceritanya punya mantu bule semua,” tambah seorang netizen.