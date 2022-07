JAKARTA - Raisa Andriana tak dapat menghapus rasa senangnya usai berkesempatan tanding bulu tangkis bersama Anya Geraldine di Vindes Tepok Bulu 2022.

Dalam pertandingan tersebut, Raisa dan Anya merupakan satu tim ganda putri yang melawan Hesti Purwadinata dan Erika Carlina pada Minggu 3 Juli 2022.

Walaupun harus menelan kekalahan, tetapi Raisa tetap tampak gembira karena bisa merasakan rasanya menjadi seorang atlet. Hal tersebut lantarab Raisa memang menggemari olahraga badminton sejak bertahun-tahun lalu.

Perasaan senangnya itu pun dituangkan Raisa lewat media sosialnya. “Bertahun2 jadi fans badminton, baru semalam ngerasain di EA EA EA-in sama penonton,” kata pelantun lagu Mantan Terindah itu seperti dikutip dari Twitter-nya, Senin (4/7/2022).

Raisa mengungkapkan, walaupun sedikit tertekan, tetapi pengalamannya bertanding langsung itu berlangsung seru. “Dalam hati ‘Ohh gini rasanya jadi atlet’ pressure banget tapi seru,” cuitnya.

Melalui media sosialnya, istri Hamish Daud ini juga berterima kasih kepada semua pendukung yang telah mendukung timnya bersama Anya. “Thank you so much buat semua yg udah dukung #TimRaNya!!! Walaupun kalah tapi cosplayku menjadi atlet sangatlah menyenangkan,” kata Raisa.

“Keren yaya semalem mainnya, ditunggu next cosplay anak badmin nya lagi yaa,” kata netizen di Twitter.

“Cuma indonesia yang punya EAAA EAAA,” tulis yang lain. “Kamu biar kalah tapi tetep jadi juara kok,” cuit netizen.

(aln)