JAKARTA - Raisa dan Anya Geraldine harus menelan kekalahan dalam pertandingan bulu tangkis yang diselenggarakan oleh VINDES Tepok Bulu 2022.

Raisa dan Anya kalah usai melawan pasangan Hesti Purwadinata dan Erika Carlina, dua babak sekaligus yaitu dengan skor 22-20 dan 21-15.

Lewat Instagram Story-nya, Raisa mengucapkan permintaan maaf lantaran gagal memenangkan pertandingan.





"Thank you so much buat semua yang sudah mendukung tim Ranya (Raisa-Anya), maaf kita belum bisa menyumbang emas buat kalian semua," ungkap Raisa dikutip pada Senin (4/7/2022).

Meski kalah, istri Hamish Daud ini tidak terlalu bersedih, pasalnya lewat pertandingan ini Raisa mengaku merasa seperti atlet sungguhan.

"Tapi aku senang karena cosplay aku menjadi atlet jadi kenyataan," ucap Raisa.

Pelantun Serba Salah ini mengaku sedari dulu sudah menjadi penggemar bulu tangkis. Ia pun penasaran bagaimana rasanya menjadi seorang atlet bulu tangkis yang ditonton oleh banyak orang. "Karena dari dulu aku kan fans badminton dan mikir gitu gimana ya rasanya, apalagi dengar ea ea ea itu super pressure," pungkas Raisa. Tak lupa, penyanyi 32 tahun ini memberikan ucapan selamat atas kemenangan Hesti dan Erika. Ia berharap bisa bermain lagi dengan Hesti di lain kesempatan. "Congrats buat Teh Hesti dan Erica, next time kalo ada kesempatan lagi, kita main lagi," imbuh Raisa.