JAKARTA – Angelica Anastasia, atau yang kerap disapa sebagai Angel, merupakan brand ambassador (BA) tim e-sport terkenal EVOS yang baru-baru ini banyak menjadi perbincangan. Pasalnya, ia baru saja merilis seri web terbarunya.

Dikenal sebagai BA galak, ia sempat mengejutkan para penggemar ketika menulis salam perpisahan melalui akun Instagramnya. Sebelumnya, ia juga sempat mem-posting momen saat ia bekerja menjadi SPG sebagai bentuk flashback.

Kehebohan yang terjadi di kalangan penggemar pun menarik perhatian Angel, sehingga ia segera memberi klarifikasi terkait ucapan perpisahan dan terima kasihnya.

Β BACA JUGA:Kenalan dengan Angel dalam Vision+ Originals Angel, Miripkah dengan Sosok Aslinya?

β€œHalo EVOS fams! Sorry ya gue dari kemaren nggak aktif di sosial media, soalnya gue lagi sibuk buat ngurusin Angel series. By the way, gue masih jadi BA-nya EVOS kok, gue nggak ke mana-mana,” ujarnya dalam sebuah unggahan video pada akhir Mei silam.

Meski mengejutkan, penggemar menyambut baik serial Angel yang dirilis oleh Vision+ tersebut. Serial yang terinspirasi dari kisah nyata ini menceritakan perjalanan karir Angel sejak lulus SMA, dari pengalamannya mencoba vlogging, menjadi SPG, hingga menjadi seorang BA.

Perjalanan karir yang Angel lalui jauh dari kata mudah. Selama menjadi SPG, Angel harus menerima berbagai perlakuan tak menyenangkan dari orang-orang di sekitarnya, seakan lelah fisiknya tak cukup untuk mengujinya. Penasaran dengan cerita lain dibalik perjalanan karir Angel? Saksikan Vision+ originals Angel sekarang! Angel dapat disaksikan secara eksklusif di Vision+, dengan episode barunya yang hadir setiap hari Jumat pukul 16.00 WIB. Episode 1 dan 2 bisa dinikmati secara gratis, dan untuk menyaksikan episode lengkapnya, Anda bisa berlangganan Vision+ premium. Segera unduh aplikasi Vision+ di Google Play Store atau App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Vision+, silakan mengikuti akun media sosial resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok) atau Whatsapp di 0888 8000 00. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!