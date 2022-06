SEOUL - Aktris Itaewon Class, Kim Da Mi dikabarkan tengah dalam tahap negosiasi untuk bergabung dengan United Artist Agency (UAA), setelah meninggalkan agensi lamanya, ANDMARQ.

Sayangnya, kabar tersebut belum dikonfirmasi oleh UAA maupun sang aktris. Jika memang aktris The Witch: Part 1 The Subversion itu resmi bergabung, maka dia akan satu agensi dengan dua aktor papan atas lainnya, Song Hye Kyo dan Yoo Ah In.

Kim Da Mi memulai debut aktingnya lewat film Marionette, pada 2017. Namanya mulai dikenal publik setelah membintangi drama Itaewon Class bersama Park Seo Joon. Dia kemudian reuni dengan Choi Woo Shik dalam drama Our Beloved Summer.

Drama arahan sutradara Kim Yoon Jin tersebut memulai penayangannya dengan rating 3,2 persen, pada 6 Desember 2021. Drama itu kemudian merampungkan berakhir pada 25 Januari 2022 dengan rating sebesar 5,3 persen.

“Selain karena Choi Woo Shik aku menerima Our Beloved Summer karena timnya. Sutradara dan penulis skenario sudah seperti teman dan itu membuat suasana syuting sangat menyenangkan,” katanya dalam wawancara dengan SBS, pada Januari 2022.*

(SIS)