JAKARTA - Ruben Onsu mendadak menjadi buah bibir warganet ketika mengunggah foto bersama sederet public figure dan kru sebuah program TV, pada 13 Juni silam. Warganet menilai, wajah Ruben terlihat pucat dalam foto tersebut.

Dalam foto itu, Ruben yang masih mempertahankan warna rambut ash grey terlihat bersama Anwar Sanjaya, Raffi Ahmad, Nassar, Gunawan Sudrajat, Masayu Anastasia, Haji Faisal dan sang istri, Dewi Zuhriati.

Hal itu membuat kolom komentar sang presenter dipenuhi pertanyaan warganet terkait kondisi kesehatannya. “Ruben, are you okay? Kok pucat banget? Coba istirahat sampai benar-benar pulih,” ujar seorang warganet.

Seorang warganet mengungkapkan, “Mas Ruben, sepertinya harus istirahat deh. Kelihatan pucat banget Mas. Jangan terlalu diforsir tenaganya, kasihan.” Lainnya menambahkan, “Ko Ruben, coba cek darah lagi deh. Kelihatan pucat soalnya.”

BACA JUGA:

Ruben Onsu Geram Betrand Peto Dimaki di Depan Umum

Tertawai Rhoma Irama, Deddy Corbuzier Terpeleset hingga Kepala Bocor

Lainnya menilai, wajah pucat Ruben tersebut juga dipengaruhi warna ash grey pada rambutnya. “Coba warna rambutnya dihitamkan lagi supaya tidak kelihatan pucat. Ayah Ruben sehat-sehat ya,” kata seorang warganet. Pekan lalu, Ruben Onsu lewat video di channel YouTube pribadinya sempat memperlihatkan bagaimana sang presenter menjalani perawatan di rumah sakit. Namun perlahan, kondisi kesehatan sang presenter kian membaik.* BACA JUGA: Iko Uwais Diduga Terlibat Kasus Penganiayaan, Billy Syahputra: Dia Enggak Emosian Biodata dan Agama Iko Uwais, Aktor Laga yang Dilaporkan Kasus Dugaan Penganiayaan