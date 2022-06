JAKARTA - Olla Ramlan menulis pesan haru untuk kedua putrinya, Aleena Naira Hana Hutapea dan Adreena Naira Hana Hutapea. Dia tampak mengunggah potret kedua putrinya tersebut dari hasil pernikahan dengan Aufar Hutapea.

“Untuk anak-anak perempuanku, jangan pernah lupa bahwa aku mencintai kamu,” tulis dia dalam akun instagramnya, dikutip pada Rabu (8/7/2022).

Wanita 42 tahun itu juga mengatakan bahwa hidup penuh dengan masa sulit dan indah. Oleh karena itu dia berharap kedua putrinya belajar menghadapinya.

“Hidup ini penuh dengan masa-masa sulit dan masa-masa indah. Belajarlah dari semua yang kalian bisa. Be the woman i know you can be,” tambah dia.

Unggahan haru ibu tiga anak ini pun mendapat banyak komentar netizen. Namun mereka justru salah fokus kepada wajah kedua putrinya. “Cantik cantik amat,” tulis netizen. “Kakak mirip mamanya,adik (mirip) papinya,” tambah netizen. Olla Ramlan resmi bercerai dengan Aufar Hutapea pada 6 Juni 2022. Majelis hakim mengabulkan permintaan hak asuh anak kepada sang artis. Sementara mantan suaminya itu tetap harus menanggung nafkah dua anaknya sebesar Rp40 juta per bulan.