JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa. Keduanya resmi melangsungkan pernikahan pada 6 Juni 2022 di sebuah hotel mewah di Jakarta.

Kabar bahagia itupun diungkap keduanya melalui media sosial Instagram. Dari video yang diunggah, terlihat bahwa pernikahan mereka disaksikan dua tokoh penting yakni Jenderal TNI (Purn) Prof DR AM Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof Dr ST Burhanuddin, SH, MM.

“06.06.2022. Thank you Ayahanda Jenderal TNI (Purn) Prof. DR. A.M Hendropriyono dan Jaksa Agung Prof. Dr. ST. Burhanuddin., S.H., MM telah bersedia menjadi Saksi di janji suci kami,” tulisnya di postingan video tersebut, seperti dikutip pada Senin (6/6/2022).

“Terimakasih @gusmiftah atas doa dan nasehat pernikahannya,” sambung mereka di keterangan postingannya.

Di hari bahagia ini, mereka pun kebanjiran doa-doa baik. Salah satunya dari politisi sekaligus putra dari saksi pernikahan mereka, Diaz Hendropriyono.

“Sangat bahagia menjadi bagian dari perjalanan barumu. Aku yakin tidak akan ada apa-apa selain hidup yang baik untuk kalian berdua,” kata Diaz Hendropriyono sambil mengunggah video pernikahan Deddy dan Sabrina.

Kemudian Sabrina dan Deddy Corbuzier memamerkan buku nikah setelah resmi menjadi pasangan suami-istri. “Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para kerabat, untuk membuat pernikahan ini sempurna, indah dan menakjubkan,” jelas Sabrina.