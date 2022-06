JAKARTA - Presenter sekaligus YouTuber, Deddy Corbuzier dikabarkan menikah dengan Sabrina Chairunnisa, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Pondok Aren, Tangerang, Banten buka suara.

Kabar pernikahan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Pasalnya, KUA Pondok Aren sendiri mengaku belum menerima pendaftaran nikah atas nama Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier.

Â

"Berdasarkan pencarian (data) yang ada di KUA, belum ada atas nama Deddy Cahyadi," kata Azis Penghulu KUA Pondok Aren, Tangerang Selatan, di kantornya pada Senin (6/6/2022).

Azis menambahkan jika pihaknya belum menerima surat untuk rekomendasi nikah dari Deddy. "Belum ada surat daftar nikah maupun membuat surat rekomendasi nikah," lanjutnya.

Sekedar informasi, kabar pernikahan Deddy Corbuzier dengan sang kekasih mencuat ke publik ketika mantan suami Kalina Oktarani itu pamit sementara dari media sosial.

"See you when I see you. Love you all," tulis Deddy Corbuzier.

Di kolom komentar unggahan, netizen menduga ayah Azka Corbuzier ini vakum sejenak lantaran ingin mempersiapkan pernikahannya dengan Sabrina Chairunnisa, perempuan yang telah dipacarinya selama 9 tahun terakhir.