JAKARTA - Berhembus kabar jika Deddy Corbuzier bakal menikah dengan kekasihnya, Sabrina Chairunnisa hari ini, Senin, 6 Mei 2022. Rupanya kediaman mantan mentalis itu terlihat sepi.

Diketahui, kabar tersebut dibantah oleh Didi yang mewakili pihak manajemen Deddy Corbuzier.

"Enggak ada. Dari mana kabar itu?" ujar Didi saat dihubungi awak media, Senin (6/6/2022).

Sementara itu, tim MNC Portal Indonesia mencoba menyambangi kediaman mantan suami Kalina Oktarani yang berada di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Sayangnya, tidak bisa mengambil potret rumah tersebut.

Bagian depan rumah sang YouTuber terlihat sepi. Hanya terparkir 2 mobil mewah miliknya serta beberapa penjaga. Saat ditanya soal kabar pernikahan Deddy Corbuzier, mereka mengaku tidak mengetahui. Bahkan, mereka enggan berkomentar lebih lanjut.

Seperti diketahui, kabar pernikahan Deddy Corbuzier berawal dari unggahan ayah dari Azka Corbuzier itu yang mengatakan pamit sementara dari media sosial.

"See u when i see you. Love you all," tulis Deddy Corbuzier dalam keterangan salah satu unggahannya.

Karena unggahan itu, banyak rekan publik figur yang menduga jika Deddy Corbuzier tengah mempersiapkan sesuatu hal yang masih dirahasiakan.

"Sesuatu yang lebih besar akan terjadi," komentar seorang warganet. "Please tell me why?" timpal yang lain. "Sakinah mawaddah warahmah," ucap lainnya.