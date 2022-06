JAKARTA - Olla Ramlan baru saja merayakan ulang tahun putra sulungnya, Sean Mikael Alexander. Kebahagiaan itu dia unggah dalam akun instagram pribadinya.

Dalam foto tersebut dia terlihat bahagia sambil memeluk sang putra. Tak ketinggalan, Olla juga menulis pesan berisi doa untuk Sean.

"May all your dreams come true by grace of Allah. May success follow your in wherever you go and whatever you do in life," tulisnya, dikutip pada Senin (6/6/2022).

Unggahannya tersebut pun mendapat respon dari teman-teman artisnya. Mereka mengucapkan selamat untuk putranya itu. "Happy birthday ganteng," tulis Titi Kamal. “Happy Birthday Kakak ganteng,” tulis Kezia Warouw. Sean Mikael Alexander merupakan anak dari Olla Ramlan dengan Alex Tian. Keduanya menikah pada Mei 2003 lalu. Namun mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai pada Oktober 2010. (ATP)