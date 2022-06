SEOUL - Kwon Nara resmi bergabung dengan C-JeS Entertainment, setelah menyelesaikan kontrak dengan A-Man Project, pada Maret silam. Kabar itu dikonfirmasi agensi tersebut, pada 2 Juni 2022.

“Kami sudah meneken kontrak eksklusif dengan aktris Kwon Nara yang dikenal lewat berbagai peran dan proyek aktingnya. Kami senang bisa bekerja dengan sang aktris yang memiliki potensi tak terbatas,” ujarnya dikutip dari Soompi, Kamis (2/6/2022).

C-JeS Entertainment memastikan akan mendukung dan memfasilitasi sang aktris dalam kariernya di banyak bidang. Agensi ini merupakan rumah bagi sederet artis besar, seperti Ryu Jun Yeol, Hwang Jung Eum, hingga si Ratu Soundtrack Gummy.

Sekadar informasi, Kwon Nara memulai kariernya sebagai trainee Fantagio di usia remaja. Dia kemudian debut dengan nama panggung ‘Nara’ bersama girl group Hello Venus, pada 9 Mei 2012.

Pada tahun yang sama, aktris 31 tahun itu menjajal dunia akting dengan mengambil peran cameo sebagai pramugari dalam drama Take Care of Us, Captain, pada 2012. Kemudian pada 2017, dia menjadi second lead dalam drama Suspicious Partner.

Kwon Nara kembali mencuri perhatian penonton lewat perannya dalam drama Your Honor, Itaewon Class, dan Doctor Prisoner. Drama Bulgasal yang diperankannya bersama Lee Jin Wook merupakan karya terakhirnya di layar kaca, pada Februari silam.*