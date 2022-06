JAKARTA - Hilangnya putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyita empati sejumlah rekan selebriti, di antaranya, Nirina Zubir.

Dia turut mendoakan Emmeril Kahn Mumtadz alias Eril yang dinyatakan hilang di Sungai Aare, Swiss sejak beberapa waktu lalu.

Pemeran Keluarga Cemara itu mengaku memahami bagaimana rasanya kehilangan anak. Sebab itu, dia mendoakan sang gubernur dan istri agar kuat menghadapi masalah yang sedang terjadi.

"Kita sekeluarga mendoakan semoga Kang Emil dan istri kuat, karena sebagai orang tua juga merasakan sekali ya," kata Nirina ditemui di kawasan Jakarta Barat, pada Selasa, 31 Mei 2022.

Melihat perjuangan Ridwan Kamil dan istri yang berupaya segera menemukan putranya, Nirina hanya bisa membantu mendoakan mereka.

"Yang bisa kami lakukan adalah turut bantu mendoakan, semoga teman-teman juga bisa mendoakan yang terbaik dan semoga bisa menguatkan Kang Emil sekeluarga," tuturnya. Seperti diketahui, Emmeril Kahn Mumtadz dinyatakan hilang karena terseret arus saat berenang di Sungai Aare, Swiss, sejak 26 Mei 2022. Hingga kini, proses pencarian terhadap pria 22 tahun itu masih dilakukan. Bahkan, Ridwan Kamil meminta cuti hingga 4 Juni mendatang guna ingin ikut terjun langsung dalam proses pencarian putranya, Eril.