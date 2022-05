DOKTER Bambang Trytia Atmaja merupakan seorang dokter spesialis onkologi di The Royal Marsden Hospital, London, Inggris. Namanya mendadak terkenal dan menjadi perbincangan, usai mendapatkan empat yes dari para juri ajang Britain's Got Talent pada 28 Mei 2022 lalu.

Berusia 30 tahun, dokter Bambang Atmaja diketahui menganut agama Islam. Sementara itu, dilihat dari akun Instagramnya, kedua orang tua Bambang menetap di Magelang, Jawa Timur.

Dokter Bambang secara khusus mendapatkan undangan dari Amanda Holden selaku juri dari Britain's Got Talent. Awalnya, ia mengira jika undangan tersebut dibuat agar dirinya bisa berbicara terkait pekerjaannya sebagai spesialis onkologi.

Akan tetapi, para kolega dari dokter Bambang disebut merekomendasikan dirinya untuk mengikuti ajang pencarian bakat bernyanyi, Britain's Got Talent. Singkat cerita, Bambang datang untuk mengikuti audisi dari Britain's Got Talent dan membawakan lagu Listen milik Beyonce.

Suaranya yang indah, membuat para penonton terpukau. Bahkan Bambang mendapatkan empat yes dan standing applause dari keempat juri, yang terdiri dari Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon, dan David Walliam.

Dari video perkenalannya, Dokter Bambang memang mengaku memiliki hobi bernyanyi. Bahkan ia sering kali bernyanyi selepas kerja untuk menghilangkan stress. "Nama saya Bambang. Saya 30 tahun. Saya adalah dokter spesialis kanker di Royal Marsden Hospital," ucapnya dalam video perkenalannya di atas panggung audisi Britain's Got Talent. "Bernyanyi setelah bekerja adalah sebuah penghilang stres yang memberikan aku kesenangan. Mimpiku adalah bisa melakukan keduanya, bekerja sebagai dokter dan bernyanyi," tandasnya.