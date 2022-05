PENYANYI Maudy Ayunda telah resmi menjadi istri dari Jesse Choi pada 22 Mei 2022 lalu. Akad nikah keduanya bahkan berlangsung di kediaman Maudy yang terletak di Cilandak, Jakarta Selatan.

Seminggu setelah penyelenggaraan akad nikah, pasangan bahagia ini kembali menggelar acara resepsi pernikahan. Masih berlangsung secara tertutup, Maudy dan Jesse diketahui menggelar resepsi di Six Sense Uluwatu, Bali pada Minggu, 29 Mei 2022 kemarin.

Momen resepsi pernikahan Maudy Ayunda dan Jesse bahkan bisa dilihat dari unggahan foto mereka di akun Instagram. Bahkan pelantun Untuk Apa itu terlihat semakin cantik saat mengenakan gaun berwarna putih dengan model off shoulder.

"The taste of beginnings at sunset," tulis Maudy Ayunda pada keterangan foto.

Raut wajah bahagia cukup terlihat dari wajah Jesse selaku pengantin pria. Tak jarang ia terlihat tersenyum sembari merangkul mesra istrinya.

Melihat unggahan tersebut, para netizen sontak ramai membanjiri kolom komentar Maudy Ayunda. Bahkan mereka juga turut memuji kecantikan perempuan 27 tahun itu saat mengenakan gaun pengantin. "Awesome Couple Amazing ya," tulis itsme__0309. "Wonderful love birds," tutur halcyonpuella. "Cantik Mod," lanjut falnana. "Cantiknyaaaa," kata shortcutsina.