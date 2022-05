NAMA Bambang Atmaja mendadak heboh di media sosial. Pasalnya, dokter spesialis onkologi asal Indonesia tersebut berhasil mendapatkan empat yes dalam ajang pencarian bakat Britain's Got Talent 2022 pada Sabtu, 28 Mei 2022 malam.

Sebelumnya, juri dari Britain's Got Talent sekaligus penyair Heart Radio, Amanda Holden, mengundang pemilik nama lengkap Bambang Tritya Atmaja itu untuk menjadi salah satu peserta. Namun, sejak awal Bambang justru mengetahui bahwa dirinya diundang untuk diwawancarai seputar profesinya sebagai seorang dokter.

Saat tiba di studio, Bambang tampak kaget saat diminta untuk bernyanyi sebagai salah satu peserta di ajang pencarian bakat Britain's Got Talent 2022. Amanda Holden sendiri sengaja memberikan undangan spesial untuk pria tersebut lantaran ia mengetahui bakat bernyanyi Bambang dari rekan-rekan pria berusia 30 tahun itu.

"Bambang datang ke Heart Breakfast dengan pikiran bahwa dia akan berbicara soal pekerjaannya sebagai dokter kanker di Royal Marsden Hospital. Kau tidak di sana untuk itu karena kami mengejutkanmu," kata Amanda dikutip dari akun YouTube Britain's Got Talent.

"Iya, kau bertanya padaku apakah aku ingin ke audisi Britain's Got Talent," balas Bambang.

Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Bambang pun akhirnya unjuk kebolehan dengan menyanyikan lagu Listen milik Beyonce. Hal itu sontak membuat empat juri yang terdiri dari Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon, dan David Walliams takjub hingga memberikan standing applause untuk Bambang.

Kini, video audisi dokter yang bertugas di The Royal Marsden Hospital, London, Inggris itu sudah ditonton oleh lebih dari 450 ribu kali. Bahkan ia juga memiliki 600 lebih komentar yang berisi pujian untuk suara indahnya.

"Senang sekali sebagai warga negara Indonesia mempunyai dokter Bambang, good luck. Semoga sehat selalu dan berkah hidupnya,aamiin," tulis Yani Lasono.

"Selamat dan sukses untuk mas Dokter Bambang. I'm as Indonesian so proud of you," lanjut Yusuf Sutendi.

"Dr Bambang Atmaja, Woohoo. As an Indonesian, aku bangga banget, pak dokter. We're so proud of you," tutur Filma.

"Indonesia bangga memiliki mu Dokter Bambang..," sambung Raden Ryansyah.