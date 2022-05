SEOUL- Aespa dan aktris sekaligus model Jung Ho Yeon sukses meraih tempat di daftar Forbes 30 Under 30 Asia tahun ini.

Setiap tahunnya majalah Forbes secara khusus memilih 30 sosok anak muda yang berhasil menjadi pemimpin dan pengusaha muda Asia untuk 10 kategori berbeda, salah satunya adalah Hiburan & Olahraga.

Aespa dan Jung Ho Yeon berhasil masuk dalam kategori ini, di tengah-tengah banyak posisi yang diisi oleh para atlet berprestasi di Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, dikutip dari Soompi, Jumat (27/5/2022).

Forbes menyebutkan, bagaimana pengaruh besar Aespa di industri musik secara keseluruhan.

“Aespa memulai debutnya pada tahun 2020 dengan single ‘Black Mamba,’ kuartet ini sudah menjadi salah satu girl grup terpanas di industri K-Pop,” tulis Forbes.

Girl group yang merupakan global brand ambassador Givenchy tersebut hadir dengan sederet hits dan prestasi yang diukir hanya dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun.

Video klip ‘Next Level’ yang sudah tembus 215 juta kali penayangan di Youtube, memenangkan Artist of the Year di Golden Disc Awards 2022, Artis Wanita Baru Terbaik di Mnet Asian Music Awards 2021, dan Best Korean Act di MTV Europe Music Awards 2021. Hingga belum lama ini sukses tampil di panggung festival musik terbesar di Amerika, Coachella.

Sementara untuk Jung Ho Yeon, Forbes menggambarkan bintang Squid Game tersebut sebagai superstar baru yang berprestasi. Debut di Squid Game, Ho Yeon sukses menyabet piala sebagai aktris terbaik untuk serial drama di Screen Actors Guild Awards (SAGA) 2022. Selanjutnya, dara yang didapuk sebagai brand ambassador Louis Vuitton tersebut siap menjadi pemeran utama dalam serial 'Disclaimer,' yang ditulis dan disutradarai oleh pemenang Academy Award, Alfonso Cuarón serta film drama'The Governesses' bersama Lily-Rose Depp.