JAKARTA - Film horor pertama Visinema, Jagat Arwah telah ditonton lebih dari 1 juta orang di kanal youtube Visinema Pictures. Capai tersebut berhasil diraih bahkan sebelum 24 jam dirilis.

Film Jagat Arwah mengkolaborasikan berbagai unsur misteri dan budaya di Indonesia. Hal ini, terlihat jelas dari teaser filmnya yang baru saja rilis tersebut. Film ini diperankan oleh Ari Irham sebagai karakter utama (Raga), Oka Antara (Jaya), dan Cinta Laura Kiehl (Arwah Nonik).

“Tentu senang rasanya ketika karya yang kami kerjakan bersama-sama mendapatkan respon baik dan hangat dari masyarakat. Mewakili seluruh teman-teman yang terlibat dalam film Jagat Arwah, saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya,“ ucap Tersi Eva, produser Jagat Arwah.

Dalam teaser, film Jagat Arwah menampilkan berbagai hantu lokal mengerikan, suasana gelap nan misterius, hingga narasi mencekam yang dibawakan oleh Oka Antara, teaser-nya sedikit banyak telah memberikan gambaran kepada penonton mengenai seramnya dunia Jagat Arwah.

Melalui teaser-nya, dijelaskan bahwa asal mula berbagai permasalahan di Jagat Arwah bermula pada Batu Jagat yang diturunkan oleh Sang Penerang untuk menyeimbangkan Jagat Arwah dan Jagat Manusia. Namun, karena berbagai ketamakan dan kejahatan, Batu Jagat yang suci tersebut tercemar dan justru mengancam. Demi mengamankan Batu Jagat, pemeran utama kita, Raga yang diperankan Ari Irham bersama dengan berbagai hantu pilihannya pun bertindak.

Cinta Laura Kiehl yang memerankan karakter Arwah Nonik di film Jagat Arwah mengatakan bahwa ia merasa antusias dan takjub dengan teaser yang telah dirilis. “Senang akhirnya bisa memperlihatkan teaser Jagat Arwah ke teman-teman semua. Jagat Arwah, menjadi project film pertama yang saya kerjakan ketika saya baru saja kembali ke Indonesia dari Amerika. Dan saya pribadi, sangat terkesima dengan hasil yang teman-teman produksi berikan. It truly is beyond my expectation!” ujar Cinta.

(aln)